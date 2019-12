Hombre con asiento en primera clase cede su lugar a mujer de 88 años ¡hermoso!

Los sueños no siempre llegan cuando son esperados, incluso, en cuanto más se esperan, parecen llevar más tiempo en realizarse, pero está vez una mujer fue sorprendida gratamente por un hombre que la ayudó a realizar una ilusión que, desde hace tiempo tenía y quería realizar.

¿QUÉ FUE LO QUE HIZO ESTE HOMBRE?

Aunque, la historia podría sonar simple en primer momento, está llena de amor y gentileza, pues un hombre decidió dar a una mujer su lugar en primera clase para que pudiera viajar ahí, mientras él ocupaba su asiento en la clase económica.

DETALLES QUE HICIERON ESPECIAL LA ACCIÓN DEL HOMBRE

La mujer, era una ancianita llamada Violet que tenía 88 años y que había conocido al gentil hombre de nombre Jack, un poco antes de abordar el avión, mismo que, los trasladaba de Reino Unido a Nueva York, Estados Unidos, y había expresado que uno de sus sueños, era poder viajar en primera clase.

Jack y Violet

AZAFATA DIO A CONOCER EL CONMOVEDOR MOMENTO

Leah Amy, es la azafata de la aerolínea Virgin Atlantic que, vivió de primera mano el conmovedor momento, y quien indicó: “Jack y su familia compraron asientos en nuestra cabina de primera clase para volar a su país desde Nueva York, pero cuando subió a bordo Jack fue a buscar a Violet en la clase económica y le cambió el asiento”.

Violet en primera clase

JACK NO SE INCOMODÓ ANTE LA SITUACIÓN

La azafata, declaró que Jack no tuvo ningún inconveniente en ocupar el asiento de Violet, el cual estaba “directamente al lado de los baños”, pues enfatizó: “lo hizo porque le salió del corazón, nadie se lo había pedido”.

Amy, indicó que la ancianita suele “viajar a Nueva York para ver a su hija, pero durante un tiempo no pudo hacerlo porque se sometió a un trasplante de rodilla”.

Además, añadió: “Siempre había soñado sentarse en la parte delantera, y Jack lo hizo realidad”.

Ante los hermosos acontecimientos, Violet, pidió a la azafata que le tomara fotografías, pues su hija no le creía lo que estaba sucediendo, pero al no tener teléfono ni correo electrónico, se comprometió a enviar las fotos por correo terrestre; aunque, no puedo evitar compartir el maravilloso instante mediante su cuenta en la red social de Facebook.

Violet junto al staff de Virgin Atlantic

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana