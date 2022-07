Hombre atrapa a niña que cayó desde cuarto piso; la salvó de la muerte en China

En China un hombre salvó a una niña de una muerte que parecía inminente, pues logró atrapar en el aire a la pequeña de dos años que cayó desde lo alto de un edificio, así lo informó la prensa local.

El héroe de esta historia es Shen Dong, quien fue captado por las cámaras de vigilancia mientras atrapó a la niña que resbaló desde el balcón de un cuarto piso en un edificio localizado en la localidad de Tongxiang.

La acción del hombre fue catalogado como un acto heróico por el Gobierno de la entidad, incluso el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció al respecto, escribiendo en su cuenta de Twitter “Héroes entre nosotros”. Así mismo compartió un video del heróico momento.

Así se vivió el heroico momento

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 22, 2022

En la grabación se puede observar a Shen hablando por teléfono, pero cuándo se percata que la niña está a punto de caer enseguida corre hacia el edificio y arroja su celular al piso para extender las manos y atrapar a la niña que cayó del edificio.

Así mismo en el video se observa cómo el hombre empieza a calcular el lugar donde caerá la niña, por lo que cuándo ésta cayó, el hombre afortunadamente estaba listo. Pese a que la niña cayó desde el cuarto piso logró aterrizar en los brazos de Shen, quien le salvó la vida.

Autoridades informaron que tanto el “héroe” como la niña fueron trasladados a un hospital para ser revisados, afortunadamente ambos se encuentran bien.

Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo instinto acercarse a ella”, indicó Shen, quien trabaja en un banco cercano al lugar del suceso.

“Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”, agregó.

Te puede interesar: China ordena el encierro de 51 millones de personas tras brote de COVID-19

¿Cómo es la China en la actualidad?

Es el país más poblado del mundo

La República Popular China es, después de Rusia, el segundo país más grande de Asia, así como el más poblado del mundo con 1.412 millones de habitantes (censo 2020), aproximadamente la quinta parte de la población mundial.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!