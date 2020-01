Hombre asesina cruelmente a su novia y se COME su corazón en ritual para hacerse RICO

Un hombre obsesionado con el dinero hizo hasta lo imposible por convertirte en rico, por lo que incluso, realizó un sangriento ritual con el corazón de su novia, a quien previamente asesinó cruelmente.

RITUAL SANGRIENTO

Los hechos ocurrieron en Ikori-lle, Nigeria, cuando el hombre identificado como Owolabi Adeeko, de 23 años de edad, golpeó la cabeza de su novia contra un mortero en la iglesia.

La mujer cayó inconsciente al piso de la iglesia, momento que el hombre y su madre aprovecharon paras comerse su corazón y senos.

Hombre asesina cruelmente a su novia y se COME su corazón en ritual para hacerse RICO

NO FUNCIONÓ

El hombre confesó a las autoridades que asesinó a su novia y se comió el corazón y los senos, siguiendo los pasos de un ritual, el cual creía los convertía en ricos.

El asesinó creyó que el sacrifico humano los volvería adinerados.

“No tenemos nada de dinero… Las cosas no han estado bien. El negocio de mi mamá no ha mejorado después de lo que hicimos pese a que todos nuestros esfuerzos. El ritual de dinero no funcionó”, dijo el hombre al momento de arresto.

ASESINATO EN IGLESIA

El hombre y su madre fueron detenidos en días recientes acusados se haber asesinado a la mujer. En tanto, el pastor de la iglesia en donde cometieron el crimen también fue detenido, acusado de cocinar las partes del cuerpo de la joven.

Durante el jucio, el hombre se dijo arrepentido de haber asesinado a su novia, a la cual recalcó amaba.

“Tengo gran arrepentimiento y me siento muy mal por haber hecho tal cosa a mi novia. Me he sentido mal desde el momento que lo hice”, señaló.

Te puede interesar: Hombre asesina a su novia tras rechazar su propuesta de matrimonio

NIEGAN ASESINATO

La madre del joven dijo desconocer el origen de la carne que su hijo le dio a comer durante el ritual, incluso, llegó a creer que el corazón era de una cabra, por lo que tras enterarse que era carne humana devolvió el estomago.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana