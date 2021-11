Hombre asesina al novio de su hija que la vendió a una red de tráfico sexual

Un hombre de 60 años identificado como John Eisenman está siendo acusado de asesinar al novio de su hija tras enterarse de que este había vendido a la joven a una red de trata de personas.

Eiseman, residente en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, habría recibido información de que su hija desaparecida de 19 años había sido forzada a trabajar para una organización de tráfico sexual en Seattle, de donde afortunadamente pudo rescatarla.

Pero su sed de venganza no se detuvo ahí. El padre fue en busca del novio de su hija, lo secuestró, ató de manos y piernas y lo apuñaló en un automóvil que después abandonó. Todo lo anterior ocurrió entre octubre y noviembre de 2020, informó The New York Post.

Detenido por matar al novio de su hija

Eisenman fue arrestado el 29 de octubre de 2021 luego de que un grupo de personas encontró el cuerpo en descomposición de un hombre de 19 años en el maletero de un automóvil a varios kilómetros de distancia.

La policía identificó a la dueña del vehículo, Brenda Kross, como la prometida de Eisenman. Cuando los oficiales fueron a entrevistar a la mujer, el presunto asesino dijo que el auto había sido robado en 2020, según un comunicado de la policía de Spokane.

La mujer le dijo a los oficiales que su hija había sido secuestrada y vendida en Seattle el año pasado, por lo que ella y su esposo fueron a rescatarla a esa ciudad.

Admitió haber cometido el asesinato

La víctima de homicidio fue identificada como Andrew Sorenson.

Un vecino de la pareja contactó a la policía y delató a Eisenman. Dijo que el hombre había admitido que asesinó a alguien y que ocultó su cuerpo en un automóvil. El padre admitió haber secuestrado y asesinado al joven y fue acusado de homicidio en primer grado.

Eisenman no tenía historial criminal anterior al incidente y tampoco había presentado conductas violentas, pero le fue impuesta la prisión preventiva mientras el caso se resuelve.

En los comentarios de la publicación de la Policía de Spokane, miembros de la comunidad se refirieron a Eisenman como un héroe, justificando su crimen. “Este hombre es un héroe. A cuántas hijas de otras personas salvó además de a la suya”, comentó un usuario.

