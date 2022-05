Hombre asegura que grabó un OVNI sobrevolando Newcastle; no sería la primera vez

Un hombre afirma haber grabado un OVNI "brillante" que también pudo haber "activado las alarmas de los automóviles sin explicación". Stephen Wilson, de 49 años, pensó que había visto un globo cuando notó una "cosa brillante cayendo" por el cielo en Westerhope, Newcastle y al observar detenidamente empezó a dudar que se tratara de un globo.

Él dijo: "Se movió como un gusano, se movió y luego cambió, luego se movió, luego cambió, y parecía que estaba dando vueltas todo el tiempo. No sé si tenemos algún dron que parezca un globo sobre el que vuela la gente, pero a mí no me pareció un dron".

Stephen llamó a su hermana y ella confirmó que también podía verlo. Las imágenes muestran un objeto con luces moviéndose erráticamente bastante alto en el cielo.

Stephen dijo: "Comenzó a moverse bastante rápido. Se mantuvo a la misma altura, aproximadamente a la altura de un helicóptero volando, y luego giró y se dirigió hacia la A1. Tomó aproximadamente un minuto para que viajara y se fuera".

"No era un globo porque un globo hubiera subido, o sea, más tarde estuve pensando si era un ovni o algún tipo de dron experimental" indicó.

Stephen publicó su video en el grupo de Facebook de ovnis y algunos otros entusiastas vincularon el hecho con "un incidente en Gateshead el mismo día aproximadamente a la misma hora en que se activaron todas las alarmas de los automóviles".

"No lo sé. No era un avión, no era un helicóptero, definitivamente no era un globo porque estaba destellando. No es el parpadeo del sol lo que puedes ver, está parpadeando físicamente".

Stephen cree que ha visto un OVNI dos veces antes, en 2018 y 2020. Sus declaraciones llegan a penas días despues que un hombre de Yorkshire, Russ Kellett , hablara sobre su vida como un "súper soldado alienígena", entrenado para luchar en la guerra intergaláctica en curso.

El hombre asegura haber visto otros dos ovnis anteriormente

Además este hombre de 58 años, cree que ha estado luchando por una raza de extraterrestres de 15 pies desde que tenía 28 años. También afirma que ha sido secuestrado no menos de 60 veces.

Es importante destacar que Estados Unidos abrió un departamento para investigar los ovnis en diciembre pasado, bajo el control de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad. Por el contrario, el Ministerio de Defensa del Reino Unido cerró su oficina de ovnis en 2009 y desde entonces ha revelado que no tiene planes de reabrir ninguna investigación en el área, pues ningún informe ha revelado evidencia de un OVNI que amenace de forma potencial a Reino Unido".

