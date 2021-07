Hombre amenaza ante cámara con violar y secuestrar a una mujer de Las Vegas.

Una mujer de Las Vegas ha compartido un aterrador video de la cámara del timbre de su hogar que capturó a un extraño que amenazaba con "violarla y secuestrarla" mientras se escondía dentro de su casa.

Amanda Nowak estaba sola en casa el miércoles por la noche cuando el asqueroso barbudo llamó a su puerta y dijo: "Solo tengo un par de preguntas para ti", muestra el video. "¿Está seguro? ¿Eres positivo?" El tipo continuó extrañamente, a pesar de que Nowak no le estaba respondiendo. Ella dijo que nunca respondió y llamó al 911.

Según los informes, el marido de Nowak, que estaba ausente, accedió al sistema de intercomunicación en un momento y le preguntó quién era. "Lo que busco es a la chica de la casa porque la voy a violar y matar. ¿Puedes hacer que abra la puerta?" respondió el hombre, agregando que tenía una pistola y un cuchillo. Momentos después, se alejó de la residencia.

Reconocen al presunto violador de Las Vegas

Mientras tanto, el operador del 911 permaneció en la línea con la mujer mientras la policía respondía a su casa. A la mañana siguiente, una persona que notó las imágenes alarmantes publicadas en las redes sociales reconoció al sospechoso y alertó a un alguacil adjunto de la ciudad cercana, informó FOX5.

La policía arrestó al sospechoso, quien ha sido acusado de acoso agravado, coacción y obstrucción a un funcionario público, según el medio. No ha sido nombrado. "¡ESTÁ EN CUSTODIA!" Nowak escribió en Facebook. Anteriormente, describió el aterrador incidente en el sitio.

Víctima de amenaza se escondió por temor

"Así que esto pasó esta noche… ¡bastante aterrador! Estaba solo en casa. Oirás a mi esposo saltar sobre la cámara después de un rato, él no estaba aquí... Me escondía donde este tipo no podía verme y nunca dije una palabra... todo ese comienzo él solo estaba hablando solo", escribió.

"Se llamó a la policía, la señora del 911 permaneció en la línea hasta que llegó el policía. Se informó el archivo y le mostré el video. Buscándolo ... lo suficiente como para arrestarlo si lo encuentran. Mi esposo está en casa ahora. ¡¡Cierren sus puertas amigos!!" ella añadió.

Amanda Nowak citó el fuerte "poder de la comunidad" en las redes sociales. "¡Gracias a todos! Me alegro de que esté fuera de las calles y no pueda dañar a nadie más", agregó la mujer víctima de amenaza de violación y secuestro en Las Vegas.

