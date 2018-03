Agencias/ Diario La Verdad FRANCIA.- Un hombre abusa de una niña y para la justicia no la violó. En el mundo suceden muchas cosas, desde las buenas hasta las malas. y ahora en Francia hay un caso que tiene a todos muy indignados.

Hombre abusa de una niña y para la justicia no la violó

La legislación francesa sostiene que solo se puede considerar violación a un acto sexual cuando hay violencia o coerción. En este caso ya hay organizaciones defensoras de los derechos de los niños que piden una modificación urgente del marco legal.

Con 28 años, un hombre abusa de una niña y para la justicia no la violó. La menor de 11 años vio a se agresor por tercera ocasión en unos suburbios en Paris. El hombre convenció a la niña de entrar a su casa cuando éste le dijo que le enseñaría cómo se besa. Sin embargo jamás entraron a la casa, pues tuvieron sexo en las escaleras y una vez terminado el acto, el hombre la dejó ir. La niña cuando llegó a su casa, le contó a sus papás lo que le había pasado. Enseguida los padres denunciaron que su hija había sido violada. Cinco meses después de ese caso, los fiscales a cargo desistieron de la acusación a este hombre. Pues para ellos no fue violación puesto que no había pruebas de haber sido violento o de alguna amenaza. Lo que lleva a decir que había consentimiento para el acto y esto para la ley francesa se traduce en una no violación. Sin embargo el hombre acusado tendrá que enfrentar en un juicio cargos menores que lo llevarán a pasar cinco años en prisión. Por otra parte la familia está en total desacuerdo con la decisión ya que el acusado amenazó a la menor con arruinar su reputación si ella decía algo. Además de que argumentaron que jamás podría haber consentimiento real de una niña de 11 para tener sexo con un adulto. Ya que someterse no es lo mismo que consentir.