Hombre abandona a su mamá de 68 años en un bar

El caso de un hombre que abandonó a su mamá, de 68 años y en silla de ruedas, dentro de un restaurante está conmocionando en Argentina. El hijo de la mujer, de 35 años, no aceptó regresar por ella pese a la petición de las autoridades.

Los hechos se registraron en un establecimiento de la ciudad de Rosario, al norte de Argentina. De acuerdo a medios locales, el hombre ingresó al restaurante, pidió la comida y tras pagar la cuenta se retiró del establecimiento, dejando a su madre sola en una mesa.

La mujer de la tercera edad llegó a las 11 de la mañana y, cerca de las 6 de la tarde, continuaba sola por lo que empezó a preocupar a los trabajadores, quienes dieron aviso al dueño del lugar. Las meseras intentaron recabar información, sin embargo, la mujer no se pudo expresar debido a que está diagnosticada con una enfermedad mental.

Hombre abandona a su mamá y se niega a las autoridades

La mujer pasó más de 7 horas en el restaurante.

Tras varios intentos, el dueño del restaurante logró encontrar el número de contacto del hijo de la mujer. Lo llamó en dos ocasiones, pero el joven de 35 años se negó a recoger a su progenitora, argumentando que ya había hecho suficiente por ella.

"Llamé al hijo y me dijo que con 35 años ya había hecho demasiado por su madre, que la sacara y la dejara en la puerta del bar porque él no iba a hacer más nada por ella…Las dos veces que hablé me dijo que la dejara en la calle, y le contesté que lo hiciera él, porque yo soy incapaz de abandonar a una señora”, relató Enrique, dueño del establecimiento para el diario La Capital.

Las autoridades municipales de Argentina se comunicaron con el hijo, quien argumentó que ya no puede hacerse cargo de ella, debido a que su mamá padece una enfermedad mental. Finalmente, la mujer de la tercera edad fue trasladada a un centro médica por personal de Desarrollo Humano, dependencia encargada de atender a personas en situación de calle.

¿En qué consiste el abandono?

Mujer abandonada.

El abandono de persona es un delito que se da cuando se coloca a otro/a, por cualquier medio, en situación de desamparo, de la que resulta un peligro para la vida o la salud; o cuando se abandona a una persona a la que se debe mantener o cuidar, como el caso del hombre que abandonó a su mamá en su bar en Argentina que dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias.

