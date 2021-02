Hombre ESCAPA de Corea del Norte nadando con equipo de buceo

Un hombre de Corea del Norte con equipo de buceo nadó a Corea del Sur el martes 16 de febrero en un aparente intento de desertar del Reino Ermitaño de Kim Jong Un, informó el miércoles el ejército surcoreano.

El hombre, que según se informa tiene unos 20 años, parecía haber cruzado la frontera marítima nadando y arrastrándose a través de una tubería de drenaje debajo de una cerca de alambre de púas, dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS) en un comunicado de prensa obtenido por el Ministerio Público.

Fue visto por primera vez en cámaras de vigilancia de circuito cerrado pasando un puesto de control militar a las 4:20 a.m. pero no fue capturado hasta tres horas después, cuando ingresó a la zona restringida de control civil, dijo el ejército. El área está ubicada al sur de la Zona Desmilitarizada de 2.5 millas de ancho, o DMZ, que actúa como un amortiguador entre las dos Coreas.

Los militares reconocieron su incapacidad para actuar con rapidez y capturar al hombre. "Nuestro ejército no tomó las medidas adecuadas, aunque el hombre había sido detectado en su sistema de vigilancia varias veces desde que llegó a tierra", dijo el ejército, según The New York Times.

Militares de Corea del Sur arrestaron al hombre norcoreano

El hombre indicó que quería desertar de Corea del Norte

Se informó a La Verdad Noticias que, los oficiales militares están investigando el motivo del hombre para cruzar la frontera y cómo logró cruzar nadando en invierno, según JoongAng Daily. Según los informes, el hombre es un civil que le dijo al Corea del Sur que quería desertar del norte.

El JCS dijo que se encontraron un traje de buceo y aletas en la playa de Goseong, Gangwon, donde desembarcó por primera vez. Dijo que el traje no estaba hecho de goma y usaba un casco metálico desmontable que a menudo usan los pescadores norcoreanos.

"Tomamos esta situación con seriedad y estamos llevando a cabo una investigación in situ con el Comando de Fuerzas Terrestres", dijo el ejército en un comunicado. "Tomaremos medidas de seguimiento y acciones severas de acuerdo con los resultados de la investigación".

La aparente deserción sería la segunda en cuestión de meses después de que un hombre de Corea del Norte trepó una valla fronteriza en noviembre y continuó media milla antes de que el Corea del Sur lo capturara, informó The Times.

