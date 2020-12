Histórico: Aprueban venta de carne cultivada en laboratorios en Singapur

Singapur se convirtió en el primer país en aprobar la venta de carne cultivada en laboratorios que no conlleva el sacrificio de animales para su producción, un desarrollo aclamado como un momento histórico.

Los llamados “chicken bites” producidos por la empresa estadounidense Eat Just, pasaron la revisión de seguridad por parte de la Agencia de Alimentos de Singapur y la aprobación podría ser el primer paso hacia la producción industrial de carne libre de matanzas, dijo la empresa.

Las piezas del tamaño de un nugget de pollo son el primer producto de carne elaborada a base de células cultivadas en biorreactores de 1200 litros, donde luego se combinan con ingredientes de origen vegetal.

“La aprobación regulatoria de Singapur del pollo cultivado de Eat Just como alimento ... allana el camino para que el producto se sirva pronto a los consumidores en un restaurante ", dijo el director ejecutivo de la empresa con sede en California Josh Tetrick a The Straits Times, aunque de momento no se sabe cuándo estará disponible el producto.

Las personas tendrán una excelente alternativa libre de crueldad animal.

Las células utilizadas para iniciar el proceso provienen de un banco de células y no requirieron el sacrificio de un pollo porque las células pueden tomarse de biopsias de animales vivos.

El medio de cultivo para la línea de producción de Singapur incluye suero bovino fetal, que se extrae de la sangre fetal, pero se elimina en gran parte antes del consumo.

Un suero a base de plantas se usaría en la próxima línea de producción, dijo la compañía, pero no estaba disponible cuando comenzó el proceso de aprobación en Singapur hace dos años.

La carne "vegana" solo se producirá en Singapur

La carne cultivada no está disponible para su consumo en ningún otro país del mundo, y por el momento solo serán producidos en Singapur, dijo Tetrick.

Decenas de empresas están desarrollando pollo, carne de res y cerdo cultivados, con miras a reducir drásticamente el impacto de la producción ganadera industrial en las crisis climáticas y naturales, además de proporcionar carne más limpia, libre de drogas y libre de crueldad animal.

Las empresas que desarrollan carne cultivada en laboratorio creen que este es el producto con más probabilidades de alejar a los consumidores de carne comprometidos de las fuentes tradicionales.

Algunas personas consideran que las dietas veganas no son atractivas, y no siempre se considera que los sustitutos de la carne a base de plantas reproduzcan la textura y el sabor de la carne convencional.

La carne cultivada en biorreactores también evita los problemas de contaminación bacteriana de los desechos animales y el uso excesivo de antibióticos y hormonas en los animales.

Actualmente, cada día se sacrifican unos 130 millones de pollos para obtener carne y 4 millones de cerdos. De todos los mamíferos de la Tierra, el 60% son ganado, el 36% son humanos y solo el 4% son salvajes.

