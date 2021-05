Historia del cambio climático ¿qué nos enseña?

Estamos cerca de llegar al momento que más se teme “al punto del no retorno”. La Historia del cambio climático nos dice que entre 1570 y 1700 la temperatura descendió tan solo 2 grados de la media y provocó la conocida “pequeña era glacial”. Ahora en pleno siglo XXI estamos a punto de sobrepasar 2 grados más sobre la media.

En esta ocasión, La Verdad Noticias hará un resumen sobre los acontecimiento a lo largo de la historia del cambio climático, el cual ocurre por causas naturales. ¿Entonces, por qué tanta preocupación en la actualidad?.

Comencemos por entender ¿Cuál es la relación entre efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático?.

Por ejemplo el efecto invernadero es el calor que queda atrapado cerca de la superficie de la Tierra, como una manta térmica que provoca el calentamiento global, o sea que el planeta se calienta más de lo debido.

Entonces cuando la Tierra sufre estos dos fenómenos, se podría decir que enferma y como resultado produce el cambio climático, por ejemplo el deshielo, la destrucción de hábitats, huracanes más poderosos, sequías y más.

De hecho la historia del cambio climático nos enseña lo que puede pasar, ya mencionamos la “pequeña era glacial” de Europa, pero la realidad es que este ha estado desde el principio de la historia.

Entre 1570 y 1700 se produjo la conocida “pequeña era glacial”.

Científicos como James Hutton, mencionaron respecto a la historia del cambio climático que esta arroja un periodo cíclico de los glaciares, esto porque descubrió signos de actividad glacial pasada en lugares muy calientes para los glaciares en tiempos modernos.

Breve historia del cambio climático

Entre el siglo XVIII y XIX las personas no aceptaron que la deforestación cambió el clima, lo consideraban irracional.

En la actualidad resulta increíble no aceptar que el cambio climático no pudiera existir, sobre todo por el desarrollo del hombre, sin embargo, en el siglo XVIII y XIX las personas no podrían aceptar que la deforestación de los bosques haya afectado al clima local.

Pero la historia del cambio climático y las gráficas del calentamiento global terminaron por convencer que el planeta ha cambiado en los últimos años.

Aterricemos en la historia del cambio climático del siglo XVIII: El científico francés Joseph Fourier a mediados del siglo XVIII notó que si fuera por la distancia del Sol, a la Tierra, nuestro planeta debería ser una bola helada.

Sin embargo, era el vergel templado que todos conocemos, por lo que dedujo el efecto invernadero. La atmósfera de la Tierra capturaba y mantenía el calor del Sol.

Pero décadas más tarde, cuando John Tyndall y Eunice Foote midieron la cantidad de calor que podían almacenar ciertos gases como el CO2. Svante Arrjenius tiempo después realizó las primeras proyecciones sobre acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera y ascenso de las temperaturas a principios del siglo XIX pero fue rechazado en su época.

Acercándonos a tiempos más recientes, en 1938 Guy Callendar estableció una relación entre la actividad humana, las emisiones de gases de efecto invernadero y el alza de las temperaturas, y demostró que con solo un siglo de industrialización, los resultados ya comenzaban a notarse en nuestra atmósfera.

Es desde ese momento en que la relación entre el efecto invernadero, el calentamiento global, cambio climático y actividad humana comenzaron una batalla. La historia del cambio climático habla también que en 1965 los políticos cuando Lyndon B Johnson no aceptaron los hechos, incluso rechazó un informe que urgía a tomar medidas.

Pero en 1992 nadie pudo dar más la espalda al problema y la ONU aceptó que el cambio climático era una amenaza potencial creada por el hombre.

En los años recientes se ha visto que existen más incendios forestales, los glaciares se descongelan y la presencia de fenómenos naturales como los huracanes son más frecuentes y poderosos.

Diferencias del cambio climático pasado y el actual

El hombre ha contribuido a que el efecto invernadero sea mayor y acelere el cambio climático natural.

El cambio climático global y sus efectos en el planeta han existido siempre, pero la diferencia con el actual cambio climático con los del pasado es que este no ha ocurrido por causas naturales, sino por hombre.

La Geología, que estudia la estructura y vida de la Tierra, demuestra que la atmósfera ha sufrido cambios a lo largo de la historia, el más notable debido a la generación de oxígeno por el proceso de fotosíntesis. El clima no es un elemento aislado y el cambio en el mismo: afecta mares, océanos, continentes y a la biota.

Por tanto, la historia del cambio climático que actualmente existe, aunque no es un suceso único sino una situación cíclica a lo largo de la historia de la Tierra, el hombre ha contribuido a una rápida aceleración por el uso de combustibles fósiles.

Podemos concluir que la historia del cambio climático es importante para la formulación de hipótesis sobre los eventos que posiblemente ocurrirán en el futuro próximo con respecto al cambio climático que vivimos en la actualidad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.