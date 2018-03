Hispano muere en California tras violento arresto 

ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades del condado de Orange han publicado el video que registró el proceso de detención de un hombre hispano que murió pocos días después de su arresto, informa The Daily Mail. Fermín Vincent Valenzuela, de 32 años, sufrió tres paros cardíacos mientras le trasladaban a un hospital, después de que un agente de seguridad le redujera con una pistola aturdidora y le hiciera una inmovilización para cortarle la respiración. Al cabo de varios días ingresado, Valenzuela falleció por complicaciones respiratorias. Tras estudiar las imágenes, las autoridades californianas justificaron el uso de fuerza por parte de los dos policías que le apresaron. El 2 de julio de 2016, dos policías respondieron a un aviso por el presunto acoso de un hombre a una mujer en una lavandería de la localidad de Anaheim. Cuando se acercaron, Fermín Vincent Valenzuela empleó "fuerza física para repeler" a los agentes, según un portavoz policial. En el video se observa cómo los oficiales tratan de reducir al sospechoso en el local. En un momento dado, Valenzuela se liberó y se dio a la fuga. Logró atravesar una carretera, pero los agentes le alcanzaron y le tumbaron de nuevo. Ante su resistencia, uno de los policías usó una técnica asfixiante legítima. Esa maniobra tenía que haber provocado a Valenzuela un desmayo temporal, pero no volvió en sí: fue ingresado en un hospital y murió al cabo de una semana. El análisis forense declaró como la causa oficial de la muerte complicaciones por asfixia bajo la influencia de metanfetamina, una droga estimulante. Al parecer, la víctima sufría un trastorno bipolar desde hacía años y alternaba periodos con medicación con otras épocas en las que no se trataba. Su familia ha demandado a las autoridades por uso excesivo de la fuerza.

IMÁGENES FUERTES:

