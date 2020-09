Hiperglucemia: Signos y síntomas más comunes para identificarla

¿Cuáles son los síntomas d la hiperglucemia? Foto:Diario el nacionalista

La hiperglucemia es más común para las personas con diabetes y, esencialmente, describe los niveles altos de azúcar en sangre que definen la afección crónica, a continuación te mencionamos los síntomas y signos para identificarla.

¿Qué es la hiperglucemia?

La hiperglucemia es cuando tiene niveles elevados de azúcar en sangre. Antes de una comida, o cuando no ha comido en varias horas, el nivel alto de azúcar en sangre se define como 130 mg / dL. Dos horas después de comer, la hiperglucemia es cuando los niveles de azúcar en sangre están por encima de 180 mg / dL.

En algunos casos, la hiperglucemia también puede ocurrir como resultado del estrés o como efecto secundario de los esteroides.Así es cómo puede reconocer los signos de un nivel alto de azúcar en sangre y reducirlo rápidamente.

Signos y síntomas de la hiperglucemia

Aumento de la sed

Beber líquidos con más frecuencia

Orinar con más frecuencia

Visión borrosa

Pérdida de peso

Sin embargo, la única forma de saber con certeza si tiene hiperglucemia es con una extracción de sangre. Esto puede confirmar que sus niveles de azúcar en sangre están elevados y cuánto. De hecho, los síntomas no suelen ser graves hasta que los niveles de azúcar en sangre superan los 200 mg / dL.

Si no se trata, la hiperglucemia puede provocar cetoacidosis diabética (CAD) en 24 horas en algunos casos. Esta condición, más común en personas con diabetes tipo 1, ocurre cuando el cuerpo no puede descomponer el azúcar adecuadamente como combustible, por lo que descompone las grasas en su lugar.

Esto libera ácidos en la sangre de forma natural y, debido a que el cuerpo no puede eliminar el ácido lo suficientemente rápido, se vuelve tóxico en la sangre.

Síntomas de la Hiperglucemia. Foto: Grupo las mimosas

¿Qué causa la hiperglucemia?

Tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 pueden causar hiperglucemia. Pero también existen otras causas potenciales, como el estrés o los esteroides.

Diabetes

Las personas con diabetes no pueden procesar el azúcar en sangre de manera eficaz, ya sea porque no producen insulina, la hormona que descompone el azúcar en sangre (tipo 1), o porque su cuerpo no utiliza la insulina de manera eficaz (tipo 2).

Dado que el cuerpo no puede descomponer el azúcar en sangre, se acumula en el torrente sanguíneo y es más probable que cause niveles altos de glucosa en sangre o hiperglucemia.

La hiperglucemia también puede ocurrir ocasionalmente en personas que reciben tratamiento para la diabetes. Estos picos en los niveles de azúcar en sangre pueden deberse a:

Comiendo demasiado No hacer suficiente ejercicio Administrarse muy poca insulina o medicación

El fenómeno del amanecer o un aumento de las hormonas durante la madrugada que puede aumentar el azúcar en la sangre.

Estrés

Incluso las personas sin diabetes pueden desarrollar hiperglucemia.

TE PUEDE INTERESAR:¿Cómo bajar el azúcar en la sangre de forma rápida? ¡en emergencias!

De esta forma estarás cuidando el medio ambiente desde casa ¡Pequeños cambios que harán mucho! ♻️����️����https://t.co/NtE5kxJzEm — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 16, 2020

La hiperglucemia es una afección grave, especialmente si no se trata. Dado que solo se puede diagnosticar midiendo el azúcar en sangre, es importante hablar con su médico si le preocupa la hiperglucemia. Si padece síntomas de aumento de la sed y micción frecuente con pérdida de peso, debe hablar con su médico y controlar su nivel de azúcar en la sangre.