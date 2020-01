Hillary Clinton: “No podemos permitirnos cuatro años más de Trump”

Hillary Clinton, ex jefa de Estado y ex candidata a la presidencia de Estados Unidos, arremetió contra Donald Trump al señalar que los estadounidenses no pueden permitirse “cuatro años más de Trump”, por esta razón exhortó a su partido (Demócratas) a esforzarse en la contienda electoral de cara a los próximos meses de campaña.

Tal declaración la emitió previo a iniciar el Festival de Sundance con "Hillary", su serie documental autobiográfica. Ahí, afirmó que hará todo lo posible para asegurar la victoria demócrata en el mes de noviembre.

“Sería absolutamente peligroso para nuestra democracia, y haré todo lo posible para asegurar esta vez una victoria para los demócratas", afirmó Clinton.

Clinton indicó que para lograr su objetivo tendrán que hacer un mejor trabajo en comparación del partido contrario “porque están extremadamente organizados, increíblemente bien financiados y se benefician de la ayuda extranjera”, afirmó, en una aparente referencia a la presunta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, un asunto que derivó en investigaciones al más alto nivel y amplia polémica.

Más cerca de la victoria

“Nuestro partido tendrá que oponerse a la supresión de votantes, gestionar la amenaza real de la piratería y el uso hostil de archivos capturados, contrarrestar las falsas propagandas e informaciones que circulan en las redes sociales, procedentes de nuestro país o desde afuera, proteger nuestro sistema electoral ... por ello tenemos mucho trabajo", señaló.

A pesar de lo anterior, Hillary aseguró que la victoria está más cerca, debido al mal gobierno de Donald Trump, “la gente ha visto las promesas incumplidas y los fracasos de esta administración”.

Medios locales recordaron que días antes de las primeras votaciones de las primarias demócratas, Hillary señaló que en estas elecciones el partido demócrata tenían que ganar, pero en aquel momento fue cuidadosa para no mencionar el nombre de Donald Trump, por lo que únicamente señaló: “No creo que podemos permitirnos cuatro años más con el presidente saliente”.

