Hijos entregan a sus padres por participar en asedio al Capitolio

Hijos y familiares de manifetsantes pro-Trump que estuvieron en los disturbios en el Capitolio han denunciado a sus seres queridos ante las autoridades de Estados Unidos, según un reporte de The Washington Post.

Como reportamos en La Verdad Noticias, el FBI y la Policía de Washington hicieron un llamado a la población estadounidense para ayudar con la identificación de las personas que participaron en el infame evento del miércoles 6 de enero.

Cinco personas murieron, incluidos dos policías, después de la violencia desatada por seguidores del presidente Trump, sin embargo estos últimos no son seres aislados y de las varias decenas que han sido detenidas, hay algunas a quienes sus propios hijos e hijas han denunciado.

El FBI ha advertido que nuevas protestas armadas podrían ocurrir el día de la inauguración de Joe Biden.

The Washington Post entrevistó a una mujer, que solo fue identificada como Leslie, quien además de decirse políticamente liberal, dijo que pudo ver a su madre en los videos que surgieron del incidente y decidió denunciar ante el FBI.

"Las acciones deberían tener consecuencias", dijo la mujer de 35 años.

El reporte del Post hace referencia a las más de 100.000 pistas que el FBI ha conseguido con base en las contribuciones de la ciudadanía no alineada con Trump, quienes en los últimos cinco años han observado el comportamiento de sus seres queridos envueltos en una ideología “de extrema derecha”.

Denuncian a sus familiares

Una mujer de Texas que delató a varios miembros de su familia después de haberlos visto entre los agitadores que derribaron la cerca de la policía para atormentar el Congreso.

"No me dejaron otra opción porque están en un camino tan destructivo y me preocupo tanto por la seguridad de otras personas como por la de ellos", dijo la mujer.

Un agente del FBI informó sobre el caso del teniente retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Larry Rendell Brock, quien fue denunciado por su ex esposa después de ser fotografiado en el Senado con un parche militar.

Robyn Sweet dijo que aunque ella no denunció a su padre, sabía que estaría en la manifestación y narró que el hombre había estado discutiendo teorías de conspiración de QAnon. Cuando su familia quiso alcanzarlo en Washington, ya había sido detenido.

Días después de la violencia, Trump apareció en un video condenando las acciones de sus seguidores, a quienes según muchas voces él mismo incitó, luego de la amenaza de problemas legales que su discurso antes del incidente podría acarrearle.

"Como todos los estadounidenses, estoy indignado por la violencia, la anarquía y el caos", dijo Trump, y agregó: "Para aquellos que violaron la ley: ustedes pagarán", dijo Trump.

Más de 200 investigaciones habían sido abiertas por las autoridades y más de 100 detenciones se habían cumplimentado en relación con el asedio al Capitolio, según BBC.