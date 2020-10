Hijo de Joe Biden investigado por el FBI por presuntos negocios ilícitos

El periodista James Rosen reveló que Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, está siendo investigado por el FBI según una fuente del Departamento de Justicia de EE.UU. retomada por La Verdad Noticias.

Hace un par de días, el New York Post afirmó que la computadora portátil de Hunter Biden fue abandonada en una tienda de computadoras en abril de 2019, en ella se descubrió que había una serie de documentos que implican al hijo de Biden con negocios ilícitos.

El 14 de octubre, el reparador de computadoras de Delaware, John Paul Mac Isaac, afirmó que en abril de 2019, un hombre que se identificó como Hunter Biden llevó una MacBook Pro dañada por líquidos a su pequeño taller de reparaciones.

El FBI obtuvo el disco duro de Biden

Hunter Biden es acusado de presuntos negocios ilícitos.

El disco duro de la computadora fue obtenido por el FBI, además de un recibo de The Mac Shop en Wilmington, Delaware, parece mostrar la firma de Hunter Biden firmando el trabajo de reparación en tres computadoras portátiles MacBook Pro por $85 dólares.

Es importante mencionar que esta serie de correos electrónicos también incluían una foto de Hunter con lo que parece ser una pipa de crack y un video de sexo y drogas de 11 minutos que aún no se ha visto.

Otro de los aspectos que llama la atención, es que Biden fue el hombre clave de la administración Obama en relación a Ucrania, lo cual confirmó él mismo en detalle durante una charla en 2018.

Biden amenazó a Ucrania

Joe Biden y Petro Poroshenko

Biden contó cómo en 2015, durante un viaje al país, presionó al presidente ucraniano, Petro Poroshenko, y al primer ministro, Arseniy Yatsenyuk, para que despidieran al fiscal general, Viktor Shokin, amenazándolos con no otorgar una garantía de préstamo de USD 1000 millones.

“Los miré y les dije: Me voy en seis horas. Si no despiden al fiscal, no tendrán el dinero”, dijo Biden durante un evento del Consejo de Relaciones Exteriores. “Bueno, hijo de [improperio]. Lo despidieron”.