Hija del ideólogo de Vladímir Putin muere en explosión de bomba

La muerte de la hija del ideólogo del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sucedió cuando la joven conducía el auto de su padre, de nombre Alexander Dugin, ella y su papá estaban regresando de un festival cultural.

De acuerdo con testigos, el teórico político ruso le dio su coche a Daria Dugin, de 29 años, porque de último momento decidió regresar a su casa en otro vehículo, en el trayecto cuando una bomba colocada en el vehículo explotó.

Terminando con la vida de la hija del fiel defensor del presidente de Rusia, esto sucedió la noche de este sábado 20 de agosto, iba a bordo de una camioneta SUV, esto de acuerdo con la oficina para la región de Moscú del Comité de Investigación ruso.

Sobre la hija del ideólogo de Vladímir Putin

Daria compartía los puntos de vista de su padre y aparecía como comentarista en el canal de televisión nacionalista Tsargrad, además de que fue sancionada por Estados Unidos en marzo por su trabajo como editora en jefe de United World International (UWI).

Un sitio web que Estados Unidos describió como una página de desinformación, pues en él se llegó a escribir que Ucrania “perecería” si era admitida en la OTAN.

Acerca de Vladímir Putin, en La Verdad Noticias te informamos que recientemente el presidente de Rusia presumió su armamento, el cuál de acuerdo con él está dispuesto a compartirlo con sus aliados.

Vladímir Putin y Ucrania

El ideólogo de Vladímir Putin con pensamiento nacionalista, se va vuelto reconocido por ser un destacado defensor del concepto de “mundo ruso” y un vehemente partidario del envío de tropas rusas a Ucrania.

Hasta el momento no han detenido a algún sospechoso por la explosión, por su parte el analista Sergei Markov, ex asesor de Putin, dijo a la agencia de noticias estatal rusa RIA-Novosti que Alexander Dugin, no su hija, probablemente era el objetivo previsto.

Mientras que Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, negó la participación de Ucrania y dijo en la televisión nacional:

“no somos un estado criminal, a diferencia de Rusia, y definitivamente no somos un estado terrorista”

