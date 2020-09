Hija de científicos tailandeses lleva cinco años congelada tras su muerte.

Un científico y empresario de Tailandia llamado Shatorn Naovaratpong, tomó la insólita decisión de congelar criogénicamente a su hija de dos años para que tuviera la oportunidad de vivir “algún día”. El caso saltó a los titulares mundiales en 2015 cuando la pequeña Matheryn Naovaratpong, conocida como Einz, se convirtió en la persona más joven del mundo en ser preservada por criogenia.

Consiste en un proceso real, aunque no se sabe si efectivo, que busca congelar un cuerpo y preservar sus órganos para que pueda ser resucitado en un futuro indeterminado. De acuerdo con esto, a una temperatura idónea, un cuerpo “aguarda” el momento en que pueda volver a la vida.

La historia de Einz ha cobrado fuerza recientemente posterior a que Netflix lanzara, el pasado 15 de septiembre, el documental Hope Frozen: A Quest to Live Twice, una pieza fílmica dirigida y coescrita por la periodista Pailin Wedel, junto con Nina Ijas.

Científicos de Tailandia ponen a su hija en criogenia

Por su parte, la fotoperiodista y cineasta tailandés-estadounidense que produce regularmente películas para National Geographinc, Monocle y The New York Times, comentó: “El documental revela a una familia en duelo que busca respuestas no solo del budismo, sino también de su profunda fe en la ciencia”.

“No solo permite que la audiencia reflexione sobre sus propias creencias, también nos hace considerar hacia dónde nos gustaría que se dirigiera a la sociedad a medida que avanza la tecnología en este ritmo increíble”, señaló Pailin Wedel.

La fotoperiodista y su equipo pasaron más de dos años visitando a la familia Naovaratpong, quienes le permitieron filmarlos y entrevistarlos. Hija del doctor Sahatorn y Nareerat, Einz, fue diagnosticada con ependimoblastoma, una forma de cáncer poco común, pero la más letal de todas.

Presente en el lado izquierdo de su cerebro, un tumor de 11 pulgadas le produjo un estado de coma. Los médicos extirparon la mitad de aquella masa maligna y debieron perforar su cráneo para aliviar la presión en su cerebro.

Expertos de Alcor Life Extension Foundation, con sede en Arizona, intervinieron tras una serie de complicadas reacciones tras el procedimiento y comenzaron el proceso de preservarla criogénicamente y Einz devino en la primera niña del mundo sometida en esta práctica. Extrajeron y preservaron su cerebro, no todo su cuerpo.

Ahora, su cerebro está guardado aparte en un Bigfoot Dewar, un contenedor de acero inoxidable aislado y al vacío que está lleno de nitrógeno líquido y se mantiene a -196 °C, junto a una docena de otros órganos similares. La esencia de Einz descansa congelada en Arizona, a la espera de una cura para volver a tener un cuerpo. Y tú, ¿Qué opinas respecto a la decisión de los científicos? Déjanos tu respuesta en la sección de comenatrios.

