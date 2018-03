Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Héroes apoyan a Keaton Jones, víctima de bullying en Estados Unidos. El pasado 6 de diciembre, Kimberly Jones, una mujer que vive en Tennesse, contó en Facebook que recogió a su hijo Keaton del colegio porque tenía miedo de ir a comer con sus compañeros. Fue en ese momento, cuando se sintió seguro, que Keaton grabó un video contando que sufría acoso para que la mamá lo publicara. Cabe destacar que el video original ya no se encuentra disponible en las redes sociales, sin embargo la historia se ha vuelto viral en todo el mundo. "Se burlan de mi nariz, me llaman feo. Dicen que no tengo amigos", cuenta Keaton en la grabación.

YALL HE IS SHAKING!!!!! This is what is going on in these school what about the ones who don’t tell someone?? THIS IS WHY I CANT STAND A FUCKIN BULLY!!! pic.twitter.com/reE43WvDQK — ?????? ??????? (@Elijah_Official) 9 de diciembre de 2017

"¿Por qué hacen esto? ¿Cómo encuentran satisfacción en ser malo con personas inocentes?", dice.

"Si me lo hacen a mí, seguro que se lo hacen a más gente y eso no está bien", contesta. "No hay que criticar a la gente que es diferente, no es su culpa. Pero si se burlan de ti, no dejes que te afecte. Es duro, pero todo mejorará algún día".

Little buddy, I was bullied when I was a kid. You are right #ItGetsBetter! You are my own personal super hero. Protect Yo Heart. You got a pal in the Hulk. https://t.co/fRTAENcmV4 — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) 10 de diciembre de 2017

Keaton, this is so accurate. Why do people do this? I think your sooo cool Keaton! I wanna be your friend ( but srsly) ur freakin awesome ❤️ https://t.co/LD7Q762bL9 — Millie Bobby Brown (@milliebbrown) 9 de diciembre de 2017

I #StandwithKeaton. Keaton baby, just know you’re not alone. There are so many people who come out of bullying so much stronger and you will be one of them!! God bless you sweetheart. https://t.co/LdCAy2lDHu — Demi Lovato (@ddlovato) 11 de diciembre de 2017

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi — Chris Evans (@ChrisEvans) 10 de diciembre de 2017

This boy is incredibly brave and the video really got to me. @danawhite, If he takes you up on your offer to see UFC Headquarters, I would be honored to host him and his family at our place if they need somewhere to stay. https://t.co/EWx05o0yI0 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de diciembre de 2017

Ha superado los 21 millones de reproducciones en menos de tres días y decenas de artistas y deportistas le han mostrado su apoyo. En el video original se puede ver que el chico, Keaton Jones se pregunta cómo puede existir gente que disfrute abusar de los demás.Cuando su madre le pregunta por lo que ha pasado, el pequeño afirma que las agresiones no fueron solo verbales: también le tiraron leche, le pusieron jamón bajo la ropa y le lanzaron pan. Mientras el niño llora, su madre, Kimberly Jones, le pregunta por cómo le hace sentir todo eso.Luego de que el video se volviera totalmente popular en Facebook, donde se compartió más de 400 mil veces, artistas, deportistas y héroes han mostrado su apoyo a Keaton. Entre ellos, Demi Lovato, Mark Hamill, Hulk (Mark Ruffalo), Millie Bobbie-Brown, Katy Perry, Enrique Iglesias, Snoop Dog y más.Mientras que otros como el 'Capitán América' (Chris Evans), no solo han compartido su historia, sino que o ha invitado al estreno de la película 'Avengers: Infinity War'.El tuit de Evans ha superado los 145.000 retuits en menos de 24 horas. El director de Coco y Toy Story 3 lo invitaron a los estudios de Pixar y la actriz Hailee Steinfeld le ha pedido que sea su pareja en la premiere de su próxima película. Otro que le ha hecho invitación es el presidente de la liga de artes marciales UFC, para que Keaton asista a visitar su sede y en caso de que él acepte, Donald Trump Jr, hijo del presidente estadounidense lo ha invitado a que se aloje en su casa.Con información de Verne.