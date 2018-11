Hermano del presidente de Honduras es acusado de narcotráfico

El hermano de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, fue acusado de traficar cocaína a los Estados Unidos, como era de esperarse el caso causó consternación en el mandatario.

Juan Antonio Hernández, ex congresista hondureño, quien es mucho más conocido como Tony Hernández, fue arrestado sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico, por lo que tuvo que comparecer ante una corte federal en Miami, Florida.

Hermano del presidente de Honduras es acusado de narcotráfico.

Sin embargo, los fiscales estadounidenses señalaron que Tony Hernández, es “un narcotraficante de gran escala” el cual conspiró con varias redes del crimen organizado trasnacional en México y Colombia, para importar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos desde 2004 hasta 2016.

Las acusaciones a Tony Hernández de estar “involucrado en todas las etapas” del tráfico de toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos, llegaron cuando el fiscal federal Geoffrey Berman lo señaló públicamente.

Geoffrey había afirmado que Hernández presuntamente organizó y garantizó la seguridad de los envíos de cocaína, mediante soborno a funcionarios para que de esta forma se obtuviera información de mucha delicadeza y con ella poder proteger los cargamentos de cocaína, así mismo habría solicitado diversos sobornos a narcotraficantes de renombre.

El presidente de Honduras y su hermano Tony Hernández.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó que los cargos por narcotráfico no son los únicos, debido a que Tony Hernández también enfrenta otros cargos por uso y posesión de armas, además se le acusa de haber hecho declaraciones falsas a agentes federales.

De ser declarado culpable el ex congresista podría pasar desde cinco años en la cárcel, incluso hasta obtener cadena perpetua.

Respecto a este caso, el gobierno hondureño quien informó de la detención del hermano del presidente, Juan Orlando Hernández dijo que se comprometió a colaborar completamente con la justicia y en “estricto apego a la ley”, dijo el mandatario quien además no negó el “golpe fuerte” que recibió con este caso que implica a su propio hermano.

El presidente hondureño Juan A. Hernández admitió haber recibido un duro golpe con la noticia.

La inculpación que recae en Tony Hernández, estuvo involucrado en procesar, recibir, transportar y distribuir cargamentos de cocaína que llegaban a Honduras en avión, lanchas rápidas, y podría hablarse de un submarino.

El hermano del mandatario tenía acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en alguno de los cuales la droga era etiquetada con sus iniciales “TH”, señaló la fiscalía.

Los investigadores indicaron que en febrero de 2014, poco después de que Juan Orlando Hernández asumiera como presidente, su hermano se reunió en Honduras con Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder del desmantelado cartel hondureño Los Cachiros. Dicho encuentro fue organizado por un ex miembro de la policía nacional. Hernández acordó facilitar los pagos del gobierno hondureño a compañías fachada del cártel. En esa ocasión, Hernández se embolsó 50 mil dólares del ex jefe de Los Cachiros.