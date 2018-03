Hermano de tirador de Las Vegas detenido por pornografía infantil

LOS ÁNGELES.- Un hermano del asesino en masa de Las Vegas Stephen Paddock ha sido arrestado, acusado de posesión de pornografía infantil y explotación sexual de menores, se dio a conocer el miércoles. La demanda firmada el martes por un fiscal del condado de Los Ángeles alega que Bruce Douglas Paddock estuvo en posesión de más de 600 imágenes pornográficas con niños o jóvenes entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2014. Su arresto fue confirmado por un agente de la ley que estaba al tanto de la investigación pero no estaba autorizado a hablar de ella públicamente. Bruce Paddock no es considerado sospechoso de la masacre de Las Vegas. El agente dijo que el caso de pornografía es anterior a la matanza. No se informó si Paddock tenía abogado. Cincuenta y ocho personas murieron y cientos resultaron heridas el 1 de octubre en el festival de música country en Las Vegas. Stephen Paddock abrió fuego sobre la multitud desde la torre del hotel-casino Mandalay Bay. Otro hermano, Eric Paddock, habló con la prensa después de la masacre.

Te puede interesar