Hermanas gemelas se reencuentran después de 36 años; fueron separadas al nacer

Inolvidable momento vivieron Molly Sinert y Emily Bushnell, tras reencontrarse y poder abrazarse luego de 36 años durante el programa Hyatt Centric Las Olas Fort Lauderdale. Las hermanas gemelas nacieron en Corea del Sur en 1985 y fueron adoptadas por diferentes familias judías estadounidenses, según indican medios locales.

Sinert creció en Florida mientras Bushnell creció en Filadelfia, ambas sin conocer que eran gemelas. Y fue hasta que la hija de Bushnell le pidió que se hiciera una prueba de ADN para saber más sobre su familia biológica, que pudo contactar a su hermana.

"Quería saber si tenía más familia de su lado", dijo Isabel, hija de Bushnell.

Como Bushnell no se sentía cómoda con el examen por lo que se hizo otras pruebas. Casualmente, Sinert también tomó un kit de pruebas genéticas minorista para investigar su historial médico, informó ABC6.

Las hermanas gemelas se conocieron por primera vez en Florida en su cumpleaños.

Cuando Sinert miró más a fondo sus resultados, estaba confundida por una supuesta coincidencia para una hija.

"Compartes el 49,96% del ADN con esta persona. Predecimos que es tu hija", recordó Sinert. "Obviamente, esto no está bien, porque nunca me he puesto de parto, no tengo hijos", indicó durante la emisión del programa.

Gemelas se encuentran en su cumpleaños 36

Después de contactar a Isabel sobre los resultados, Sinert finalmente se puso en contacto con su gemela perdido hace mucho tiempo. Las hermanas compartieron mensajes de texto y fotos, y descubrieron que vivieron vidas casi reflejadas con sus "momentos gemelos".

"Nuestra foto de graduación del último año... ambos llevábamos un vestido de cuentas con un estilo sin tirantes y nuestro cabello era exactamente el mismo", dijo Bushnell.

En lugar de hacer videollamadas para verse las caras por primera vez, las hermanas gemelas decidieron conocerse en persona en su cumpleaños número 36. Ambas mujeres se emocionaron instantáneamente una vez que finalmente se conocieron.

Las gemelas compartieron un dulce momento lleno de pastel de cumpleaños e intercambio de regalos. Las hermanas planean viajar juntas a Corea del Sur en el futuro, ya que no les queda claro por qué fueron separadas al nacer. Y tú, ¿crees tener un hermano gemelo perdido? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

