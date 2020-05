Hermana del hombre negro muerto en manos de policías blancos exige justicia

La hermana de un hombre negro que murió poco después de que un oficial de policía blanco de Minneapolis lo inmovilizó con una rodilla en el cuello pidió justicia, diciendo que el disparo de cuatro policías por el incidente mortal no fue suficiente.

Los cuatro policias blancos fueron despedidos de la fuerza el martes, un día después de la muerte de George Floyd, de 46 años, que vivía en los suburbios de St. Louis Park, Minnesota. El video tomado por un espectador mostró a George Floyd acostado boca abajo en la calle, sin aliento y gimiendo, "No puedo respirar" el lunes por la noche.

“Asesinaron a mi hermano. Ellos lo mataron. Necesitan aplicar más presión sobre estos tipos. Dispararlos no es suficiente ", dijo Bridgett, hermana de George Floyd a Good Morning America de ABC.

El ex jugador de la NBA, Stephen Jackson, era íntimo amigo de #GeorgeFloyd quien murió después que un policía de #Minneapolis permaneciera arrodillado sobre su cuello. El campeón de la NBA habla sobre este nuevo episodio racista. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/PtJrX0kTnN — Joan León (@joanleon22) May 27, 2020

El departamento de policía de Minneapolis no identificó de inmediato a los agentes, y no se sabía si alguno de ellos había contratado abogados. La Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis, el sindicato que representa la fuerza policial de la ciudad, no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.

Racismo en Estados Unidos crece, piden justicia

El caso recordaba el asesinato en 2014 de Eric Garner, un hombre negro desarmado en la ciudad de Nueva York, quien murió después de ser puesto en un estrangulamiento policial y decirles a los oficiales: "No puedo respirar".

Ese incidente fue uno de una serie de asesinatos de hombres negros cometidos por agentes de la policía de los Estados Unidos que impulsaron el movimiento "Black Lives Matter", que hace campaña contra la violencia y el racismo sistémico hacia los negros.

En 2014 ocurrió un caso similar con Eric Garner quien murió suplicando por su vida a policías blancos que lo ahorcaban.

Miles de manifestantes llenaron las calles alrededor de la escena del incidente mortal en una bulliciosa manifestación el martes, y muchos usaron faciales para protegerse contra la propagación del nuevo coronavirus.

La reunión dio un giro rebelde al anochecer cuando la policía con equipo antidisturbios disparó gases lacrimógenos y rondas de bolsas de frijoles no letales contra la multitud, mientras los manifestantes arrojaban botellas de agua y otros proyectiles, informó el Minneapolis Star-Tribune.

Te puede interesar: Mujer afirma FALSAMENTE que un hombre negro amenazó su vida en Central Park

"Estuvo nueve minutos en su cuello", dijo el miércoles el abogado Benjamin Crump, contratado por la familia de Floyd, en ABC. "Imagínense lo que George Floyd soportó durante esos nueve minutos, rogando por respirar, rogando por la vida".