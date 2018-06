Hello Kitty estrena su tren tematizado de alta velocidad en Japón

Japón estrenó un tren de alta velocidad (shinkansen) inspirado y decorado al detalle con uno de los personajes animados más icónicos de Japón y conocidos internacionalmente: la gata Hello Kitty.

Unas 400 personas se congregaron en la estación de Hakata en Fukuoka (suroeste del país) para ver partir al convoy de ocho vagones en su viaje inaugural. Rosa y blanco son los colores predominantesde este tren de alta velocidad de la serie 500 que estará en funcionamiento durante tres meses y que hará dos viajes al día entre las ciudades de Fukuoka y Osaka como reclamo turístico, según detalló la compañía ferroviaria JR West en un comunicado.

La famosa gata blanca se ha convertido en un icono desde que fuera creada en 1974 por la ilustradora Yuko Shimizu para decorar un monedero comercializado por la compañía japonesa Sanrio, que ha acabado por construir un emporio en torno a Kitty.

En el tren inaugurado este sábado, todo está creado con motivos de la felina, tanto en el interior como el exterior, por lo que el viajero se podrá encontrar asientos, pasillos, ventanas o puertas vestidas al detalle con la imagen y colores del personaje. En el primer vagón no hay asientos, ya que se ha acondicionado para que los pasajeros puedan comprar ahí productos regionales y de alimentación japoneses.

Tampoco falta un vagón con una zona para que los fans pueden posar junto a una gran figura de Hello Kitty vestida con el uniforme que luce la tripulación del tren. No es la primera vez que se decora un shinkansen con elementos de la cultura popular, como ya se hizo en 2015 al presentar un convoy -el mismo que ahora ha sido adaptado a la temática Hello Kitty- basado en el popular anime japonés "Neon Genesis Evangelion" para celebrar los 20 años de la serie creada por Hideaki Anno.