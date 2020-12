Hay un huevo de pascua de League of Legends en Assassin's Creed Valhalla

Desde que Assassin's Creed Valhalla se lanzó hace poco menos de un mes, los jugadores han estado descubriendo un montón de huevos de Pascua escondidos en el mundo del juego vikingo.

Hasta ahora, se han descubierto referencias a El señor de los anillos, El prodigio, Dark Souls, Juego de tronos y más, y ahora parece que también hay un guiño al juego insignia de Riot Games, League of Legends.

El líder narrativo de máscaras y desarrollo temático en Riot, Jared Rosen, ha publicado un breve clip en Twitter (incluido a continuación) que destaca el huevo de Pascua. En una charla entre Eivor y un NPC llamado Birstan, los dos discuten sobre los jabalíes: “un animal majestuoso, ¿no crees? Impulsado por un fuego feroz, ojos llameantes y colmillos de espada ”, como dice este último. El protagonista del juego de mundo abierto luego responde: “¡Una vez conocí a una doncella escudo de brazos fuertes que montaba un jabalí en la batalla! Ella lo llamó Bristle-bold ”.

Los fanáticos de League of Legends probablemente reconocerán esto: básicamente describe a uno de los campeones icónicos y veteranos del juego multijugador, Sejuani. También conocida como Fury of the North, es una heroína guerrera con armadura emparejada con una montura de jabalí llamada Bristle.

Este hallazgo también ha sido confirmado por uno de los guionistas del juego. La escritora y diseñadora narrativa Samantha Webb, que escribió para Assassin's Creed Valhalla, ha publicado: "¡Alguien lo encontró!" en respuesta al tweet. Echa un vistazo a continuación:

Entonces, aunque Valhalla ha estado fuera durante casi un mes, parece que todavía se encuentran huevos de Pascua, y posiblemente aún se encuentren, en su gran mundo abierto.

Assassin's Creed Valhalla 60 fps en Xbox Series S

Un nuevo gameplay de Assassin's Creed Valhalla muestra el modo de rendimiento de 60 fps para Xbox Series S.

Ubisoft anunció ayer que lanzará un nuevo parche para Assassin's Creed Valhalla que agregará un modo de rendimiento de 60 fps para Xbox Series S, Xbox Series X y PS5.

Tom Warren, The Verge, compartió un nuevo video en su canal de YouTube que muestra cómo se verá el juego en Xbox Series X cuando se ejecute a 60 fps, y claramente hay una gran diferencia.

TE RECOMENDAMOS LEER: Assassin's Creed Valhalla: Algunos trucos y consejos para principiantes

La Verdad Noticias te informa que Assassin's Creed Valhalla se ejecutaba anteriormente a 1440p 30 fps, pero el nuevo modo de 60 fps reducirá la resolución y los efectos visuales para brindar una experiencia de juego más fluida. Warren mencionó en la descripción del video que el juego se grabó a una salida de 1440p con HDR deshabilitado para fines de captura, por lo que el juego podría verse diferente en persona.