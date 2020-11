¿Hasta cuándo podrás comprar una PS5 o Xbox Series X? Lista de minoristas

Los minoristas han comenzado a cubrir sus existencias de PS5 y las fechas en las que puedes comprar una PlayStation 5 este mes, en ambos lados del Atlántico.

En los Estados Unidos, Walmart publicó un escaneo de anuncios declarando su próximo lote de acciones de PS5 en sus ofertas de juegos del Black Friday y declaró que algunas de las nuevas consolas de Sony estarán disponibles para la venta a partir del miércoles 25 de noviembre a las 7 p.m. ET. El mismo anuncio también mencionó que también podrás comprar una Xbox Series X allí.

Amazon UK también ha roto la cobertura esta semana al enviar correos electrónicos a los clientes declarando que una cantidad limitada de existencias de PS5 estará disponible el día de lanzamiento en el Reino Unido de este jueves 19 de noviembre a las 12 del mediodía GMT. Apoyando esto, el minorista Game envió correos electrónicos la semana pasada a personas que decían lo mismo pero sin una hora del día. Entonces, parece que aquellos en el Reino Unido que no obtuvieron un pedido anticipado de PS5 se van a encontrar con un fastidio el jueves, luchando contra Internet y cargando páginas web para obtener su máquina. Sin embargo, aún no se sabe nada sobre la disponibilidad de Xbox Series X de Amazon Reino Unido.

También debemos señalar que se han establecido horas específicas del día antes para pedidos anticipados y lanzamientos y no siempre funciona "cuando" debería. Por lo tanto, no te asustes y asegúrate de estar en los sitios web del minorista en puntos clave durante el día (antes del trabajo a las 8 a.m., después a las 6 p.m., etc.) y es posible que tengas suerte. El hecho de que un sitio no tenga existencias en un momento determinado no significa que esté listo para el día.

A continuación en La Verdad Noticias, encontrarás una lista de los minoristas que necesitarás ahora y en el futuro previsible, especialmente para los lectores de Estados Unidos y Reino Unido. Recuerda, vale la pena perseverar, así que actualízalas constantemente, asegúrate de haber iniciado sesión en las cuentas y sigue persistiendo; ¡Puede que tengas suerte y te encuentres con una oferta de PS5 con menos puntos!

Minoristas de PS5

Estados Unidos PS5 ($499.99 USD): Amazon, Best Buy, Walmart, B&H Photo, Newegg, Adorama, StockX

Estados Unidos PS5 Digital Edition ($399.99 USD): Amazon, Best Buy, Walmart, B&H Photo, Newegg, Adorama, StockX

Reino Unido PS5 (£ 449.99): Amazon UK, Very, Argos, Currys, Box

Edición digital de PS5 del Reino Unido (£ 359.99): Amazon UK, Very, Argos, Currys, Box

Canadá PS5 ($629.99): Best Buy, Amazon, Walmart

Edición digital PS5 de Canadá ($499,99): Best Buy, Amazon, Walmart

Descubre cuándo podrás comprar las nuevas consolas.

Minoristas de Xbox Series X | S

Si bien las noticias que hemos tenido hasta ahora giran principalmente en torno al precio de PS5 y la recuperación de las acciones, todavía es evidente que muchas personas buscan una Xbox Series X o S. Aquí están sus mejores apuestas ahora: