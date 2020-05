Hamilton honrará el Día de los Caídos con desfile de automóviles

En Hamilton, Michigan, se han cancelado ya varios desfiles conmemorativos al Día de los Caídos, con el fin de mantener el distanciamiento social, sin embargo en la comunidad se han organizado para realizar un desfile de automóviles a pesar de la orden de quedarse en casa.

Los organizadores del desfile de vehículos, por el Día de los Caídos, dicen que la gente se reunirá en la Escuela Intermedia Hamilton a partir de las 7:30 a.m. del lunes por la mañana, para que el grupo se dirigirá a una ceremonia de oración en el Veteranos Memorial en la M-40 a las 8:00 am.

Los organizadores del desfile en Hamilton, Michigan, dicen que se quedarán en sus autos para así poder practicar el distanciamiento social, de hecho la Representante Estatal Mary Whiteford también se unió al desfile junto con pequeñas empresas del área.

El Servicio anual de conmemoración del Día de los Caídos en el cementerio de Riverside honrará a los veteranos enterrados en los cementerios de Bentheim, Brookside, Diamond Springs, Oakland, Overisel y Riverside.

Inclusive los organizadores oficiales del desfile compartieron un video de YouTube del Memorial Day Roll de este año, el desfile no es oficial, pero está programado desde las 7:30 a.m, y será llevando la M40 hacia el sur hasta el Monumento a los Veteranos para un servicio de oración a las 9 a.m.

Los organizadores dicen que no se permitirá a los manifestantes en la alineación, manteniendo el foco en el sacrificio de los veteranos. Se alientan las donaciones para el Día de los Caídos de Hamilton; los cheques pueden hacerse a nombre de Allegan County Community Foundation.

La ceremonia del Memorial Day de Holland VFW Post 2144 se transmitirá a las 11 a.m.el lunes 25 de mayo de 2020.