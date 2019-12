Hallan en armario de pedófilo a un menor desaparecido hace dos años

Un joven, identificado como Marvin K, y que llevaba desaparecido más de dos años, fue hallado vivo en el armario de un sospechoso que se dedicaba a distribuir pornografía en Alemania; portaba la ropa que llevaba cuando fue visto por última vez, informó la policía.

El adolescente, de 15 años, fue encontrado el pasado viernes durante un registro policial en Recklinghausen, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia.

La casa de Lars., de 44 años, el sujeto que es sospechoso de distribuir pornografía infantil, estaba siendo inspeccionada por lo oficiales cuando se toparon con el menor.

El menor llevaba más de dos años guardado en un armario y los vecinos no sospechaban

"Los oficiales descubrieron a un menor en el armario. Una investigación mostró que se trataba de un menor de 15 años que había desaparecido durante mucho tiempo", dijo la policía a través de un comunicado.

De acuerdo con la CNN, no había indicios de que el menor estuviera retenido en el apartamento contra su voluntad, aún así, permanece bao protección policial y no ha sido identificado para proteger su identidad.

Informaron que el niño desapareció del albergue de protección social en el que vivia en 2017, pero hasta ahora los investigadores no habían topado con su "paradero".

Marvin tenía 13 años cuando dejaron de saber de él en el centro asistencial al que había sido llevado después de la muerte de su padre.

El menor quedó a manos de la policía, sin embargo, su madre comentó la experiencia de volver a verlo

El menor se despidió de sus cuidadores antes de irse con unos amigos el 11 de junio de 2017, en el centro de la ciudad. Marvin envió un último mensaje de WhatsApp a las 11:37 horas y después su teléfono se apagó para siempre.

La policía, aunque no quiso revelar más detalles, se supo que junto al hombre de 44 años se detuvo también a su padre de 77 años y que viviía en el mismo apartamento, pero que fue posteriormente liberado.

La madre del menor le dijo al periódico Bild que apenas reconocía a su hijo y lo describió como un "hombre mayor y con mal aspecto".

"El hombre con el que fue hallado debe haberlo manipulado", aseguró. "Me vuelvo loca al pensar en eso todo el tiempo", agregó.

La madre también declaró que al verse, los dos lloraron, se tomaron las manos y no se soltaron.

"Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Él dijo. 'mamá, llévame a casa. Estuve encerrado durante dos años y medio y no pude respirar aire fresco. Los dos lloramos. Me tomó de la mano y no me soltó'".

Los vecinos indicaron que nunca habían visto al adolescente, pero que ocasionalmente sí llegaron a escuchar grutos de un hombre provenientes del apartamento.

