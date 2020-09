Hallan el primer ejemplar de una obra de William Shakespeare en España

Una fotografía publicada el 24 de septiembre de 2020 por cortesía de The Royal Scots College y tomada en Salamanca muestra una rara edición de la obra de William Shakespeare 'The Two Noble Kinsmen', según los expertos, puede ser la primera copia de la obra del bardo en llegar a España.

Publicado en 1634, 'The Two Noble Kinsmen' es una tragicomedia sobre el amor, la enemistad y la locura escrita por Shakespeare en colaboración con el dramaturgo jacobeo John Fletcher.

La primera obra de William Shakespeare que llegó a España

"Es probable que la obra llegara a España entre 1635 y 1640", dijo John Stone, profesor de estudios ingleses en la Universidad de Barcelona que la descubrió en el Royal Scots College, un seminario en la ciudad noroccidental de Salamanca fundado después de que la Iglesia católica fuera ilegalizada en Escocia.

Las colecciones de obras inglesas eran raras en España y las obras de teatro fueron excepcionales en los siglos XVII y XVIII, y todos los libros fueron inspeccionados en la frontera por la Inquisición española, particularmente los de un estado protestante herético como Inglaterra.

La tragicomedia probablemente fue traído por un viajero y logró escapar de caer en manos de la Inquisición. "Estaba revisando la sección sobre economía política y en el último estante, vi un libro que se distinguía por su encuadernación", dijo Stone a la AFP.

El profesor se dio cuenta de su importancia de inmediato. "En el momento en que lo vi supe que era la copia más antigua de Shakespeare en España", dijo el investigador canadiense. "La pregunta era si había sido el primer texto de Shakespeare en llegar a España".

Bajo las narices de la Inquisición

Hasta ahora, la obra más antigua conocida de Shakespeare en España era una recopilación de obras de teatro encontradas en el Colegio Inglés Jesuita de Valladolid que probablemente llegó a finales de la década de 1640 o principios de la de 1650.

Real Colegio de Escoceses Salamanca

Se vendió en la década de 1920 a Henry Clay Folger, un rico industrial estadounidense que fundó la Biblioteca Folger Shakespeare en Washington DC. Las pistas sobre cuándo llegó la obra 'The Two Noble Kinsmen' se encuentran en las notas al margen hechas por Hugh Semple, un jesuita escocés.

"La escritura nos dice que llegó en vida de Semple, quien murió a principios de la década de 1650", dijo Stone sobre este "individuo altamente conectado" que era amigo del dramaturgo español Lope de Vega y conocido por ser capaz de traer libros en inglés.

Aunque el Royal Scots College estaba ubicado en el centro de Madrid en ese momento, justo debajo de las narices de la Inquisición, no había señales de que el Santo Oficio se fijara en su "mezcla ecléctica de libros en inglés".

No está claro si la obra de Shakespeare alguna vez se representó o se usó como parte del plan de estudios de la universidad. Stone ahora está trabajando con un historiador de libros para ver si la encuadernación o cosido del volumen podría ofrecer más pistas definitivas sobre cuándo llegó al país ibérico.