Hallan cadáver de niña castigada por no tomarse la leche

Confirman que cadáver encontrado es de Sherin Mathews

La policía de Texas halló el pasado domingo 22 de octubre el cuerpo sin vida de una menor que podría ser, la niña de 3 años desaparecida el 7 de octubre en Sunningdale, Estados Unidos, tras haber sidoEl cadáver fue encontrado a tan sólo unas cuadras del árbol en el que el padre adoptivo de Sherin la abandonó a las 3 de la mañana como parte de su reprimenda., justo debajo de la carretera. Aunque las autoridades aún no han confirmado si se trata de la pequeña, vecinos de la zona han colocado flores y globos alrededor. El padre se encuentra en libertad bajo fianza. De acuerdo con Telemundo,después de haber obligado a Sherin a tomar la leche y dejar que se ahogara. Cuando se percató que la menor ya no respiraba, hAutoridades han confirmado que el cadáver encontrado en un tubo de desagüe en Richardson, es el de Sherin Mathews, quien estuvo desaparecida casi dos semanas y que según en la primera declaración del padre adoptivo, la dejó debajo de un árbol en la parte trasera de la casa por no querar tomar su leche a las 3 a.m.