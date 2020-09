Hallan a mujer en alta mar, escapó de su ex-marido por maltrato en Colombia

El maltrato a la mujer parece que nunca se va erradicar en el mundo, pues hoy en Colombia se supo que dos pescadores hallaron en alta mar a una mujer con vida, quien dijo que llegó a ese punto, porque se lanzó al mar, debido a que estaba escapando de su ex-marido por violencia, aunque se desconoce cuánto tiempo estuvo allí.

De acuerdo a información de los pescadores, la mujer que sufrió maltrato tiene 46 años y fue identificada como Angélica Gaitán, que se presume estuvo alrededor de 8 horas flotando en el mar con un chaleco salva vidas; el hecho se registró el pasado sábado 26 de septiembre, pero fue hasta hoy que los medios de comunicación se enteraron de esta trágica, pero milagrosa noticia.

Durante muchos años fue víctima de maltrato

La víctima de Colombia, dijo que durante veinte años su esposo la golpeó y abusó violentamente de ella, incluso cuando estaba embarazada de sus dos hijas. Pese a que lo denunció a la Policía de Colombia, ella asegura que lo soltaban después de 24 horas y que al regresar a casa continuaba con la agresión.

"En septiembre de 2018 me rompió la cara y me intentó matar", explica Gaitán, detallando que, afortunadamente, logró huir de casa. A partir de entonces estuvo deambulando durante durante casi medio año y solicitó ayuda a la oficina de la mujer, donde la enviaron a un hogar de paso.

Fue entonces cuando Gaitán, desesperada, decidió suicidarse. "Quería acabar con todo, no tenía ayuda de nada, ni de mi familia, porque este hombre me tenía alejada de mi círculo social, por eso no quería seguir viviendo", afirmó.

Intentó suicidarse y se lanzó al mar

Iba a concluir con su vida y para eso la mujer pidió dinero para comprar el billete de autobús, llegó al mar y se arrojó al agua con la esperanza de que "acabara pronto esta pesadilla". A partir de ese momento dice no recordar nada de lo que pasó mientras estuvo en alta mar; se sospecha que el tiempo estimado fue de ocho horas.

Por último, se supo que su familia en Bogotá, Colombia se ha puesto en contacto con ella para ayudarla y evitar que vuelva a suicidarse. "Volví a nacer, si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no habría tomado esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante", concluyó.