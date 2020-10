Hallan PERTENENCIAS de Danna Sugey, joven desaparecida en Tijuana desde MARZO

En la incansable búsqueda para hallar a Danna Sugey, colectivos hallaron una mochila con ropa, credenciales y una cadena; todo eso es propiedad de la joven de 21 años que desapareció el 30 de marzo en el fraccionamiento K-Casas.

Las pertenencias fueron encontradas en el cerro que está a lado del mismo fraccionamiento donde desapareció.

A través de redes sociales, la mamá de Danna, Sugey compartió las imágenes junto con dos textos.

“Amigos y Familiares y a todas las personas que nos están ayudando a buscar a mi niña Danna Salgado. Hoy se encontraron su bolso con sus identificaciones en una búsqueda. Más no hay aún algún cuerpo . Por lo tanto seguimos en búsqueda y les aviso para que no se alteren como me altere yo. Repito encontraron sus cosas e identificaciones más no han encontrado Cuerpo alguno.”

“Mija, así encontraron tu mochilita donde llevabas tus cosas a vender. Se que te vamos a encontrar a ti también. Dios es grande y la gente buena que nos ayuda a seguirte buscando . Mi corazón está destrozado pero voy aguantar hasta traerte a casa con los que te amamos mi Dannita hermosa”

En entrevista, Sugey dijo estar preocupada pero a la vez tranquila ya que no han encontrado el cuerpo y permanece con la esperanza de volverla a ver con vida pronto. También resaltó su agradecimiento con medios de comunicación y ciudadanos que sin conocerlas la han ayudado y dan seguimiento al caso.

Danna Sugey tiene un hijo de 3 años

Desaparición de Danna Sugey

Danna Sugey Salgado Dávalos era constantemente acosada a través de redes sociales y por ello tenía que bloquear cuentas de facebook de hombres que le enviaban mensajes y así lo indicó su madre Sugey Dávalos Orrantía.

“Hay tipos que siempre la estaban acosando, diciéndole que era bonita, que la buscaban y demás y ella rechazando. Miré que bloquea muchos y entonces me doy cuenta de que lamentablemente ella lidiaba con eso -acoso- y no sabíamos”, dice la madre con voz entrecortada por no saber el paradero de Danna.

Desde hace cerca de siete meses, Danna Sugey desapareció en la colonia Ke-Kasas, cerca del corredor 2000, salió de su domicilio a entregar una venta y no supieron más de ella, así lo narra su madre Sugey Dávalos Orrantía, quien describe la espera como el tiempo más angustiante de su vida.

“Iba a entregar ahí cerca, ni siquiera fue por mensaje, quedó de acuerdo con una muchacha que iba a entregarle. Hay unas canchas de tierra por ahí cerquita de donde ella vivía y cuando fue, pues ya no regresó”.

Sugey Dávalos Orrantía, madre de Danna, ha emprendido la búsqueda desde ese día cuando la clienta, una conocida, les avisó que nunca llegó.

Danna Suger es madre y esposa

“La muchacha que le iba entregar le llamó el esposo y le dijo que si qué pasó con Danna, que se habían quedado de ver, mi yerno fue a buscarla, de hecho toda la noche, entre él y mis papás salieron a buscarla por todos los alrededores, incluso en las colonias que están colindando y no supieron nada de ella”, dijo la madre de Danna.

Una búsqueda difícil, pues dicen que decenas de extorsiones telefónicas han recibido, que le piden dinero, pero los extorsionadores nunca han dado una prueba de vida de Danna.

“Hemos tenido puras pistas falsas de ella y llamadas anónimas, pero no nos han llevado a nada”, dijo con tristeza la madre de Danna Sugey.

La señora Sugey Dávalos Orrantía recuerda a Danna Sugey como una buena esposa y madre de un niño que cumplió tres años, mientras la joven está desaparecida.

Danna Sugey Salgado Dávalos acaba de cumplir 21 años el pasado 4 de junio, por ello grabaron un video para Danna y lo subieron a la red social de facebook para que más personas sepan del caso y puedan localizarla.