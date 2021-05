Hackers de Darkside, autores del ciberataque contra Colonial Pipeline en EE.UU.

La banda de hackers DarkSide es responsable del devastador ciberataque Colonial Pipeline este fin de semana es un grupo relativamente nuevo, pero los analistas de ciberseguridad en Estados Unidos ya saben lo suficiente sobre ellos para determinar cuán peligrosos son.

Según Cybereason, con sede en Boston, DarkSide es un grupo organizado de piratas informáticos establecidos según el modelo de negocio de “ransomware como servicio”, lo que significa que los piratas de DarkSide desarrollan y comercializan herramientas de piratería de ransomware y las venden a otros delincuentes que luego llevan a cabo ataques. Piense en ello como el gemelo malvado de una puesta en marcha de software de Silicon Valley.

Fue el medio Bloomberg el que informó por primera vez que DarkSide podría estar involucrado en el ataque a Colonial Pipeline. Sin embargo, fue el FBI quien confirmó el lunes que DarkSide estaba detrás del ataque. El lunes, Cybereason proporcionó al medio estadounidense CNBC una nueva declaración del sitio web de DarkSide que parece abordar el cierre de Colonial Pipeline.

Posterior al ciberataque contra el mayor oleducto en Estados Unidos, bajo el título, “Acerca de las últimas noticias”, DarkSide afirmó que no es político y solo quiere ganar dinero sin causar problemas a la sociedad.

“Somos apolíticos, no participamos de la geopolítica, no necesitamos vincularnos con un gobierno definido y buscar nuestros motivos”, dice el comunicado. “Nuestro objetivo es ganar dinero y no crear problemas para la sociedad. A partir de hoy, introducimos la moderación y comprobamos cada empresa que nuestros socios quieren cifrar para evitar consecuencias sociales en el futuro ”, señala.

La Verdad Noticias informa que DarkSide tiene un deseo perverso de parecer ético, incluso publicando su propio código de conducta para sus clientes diciéndoles quiénes y qué objetivos son aceptables para atacar.

Las organizaciones protegidas por los hackers que no deben sufrir daños incluyen hospitales, hospicios, escuelas, universidades, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. También aparentemente protegidas están las entidades con sede en países de la ex Unión Soviética.

Por lo tanto, son todas las empresas con fines de lucro de los países de habla inglesa el juego limpio. DarkSide también sostienen que donarán una parte de sus ganancias a organizaciones benéficas, aunque algunas de las organizaciones benéficas han rechazado las contribuciones.

“No importa lo malo que crea que es nuestro trabajo, nos complace saber que ayudamos a cambiar la vida de alguien”, escribieron los piratas informáticos. “Hoy enviamos [sic] las primeras donaciones”, finalizaron los hackers de Darkside.

