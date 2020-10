Hackean más de 50 mil cámaras domésticas y las venden en sitios pornográficos

Los hackers también atacan a personas que ni son famosas, ni tienen algún puesto “alto” en una empresa, tal caso es el que se presentó hace unos días, donde según el The New Paper, anunció que un grupo de piratas informáticos habrían robado más de 50 mil cámaras de seguridad de domicilios en todo el mundo.

De acuerdo al medio antes mencionado, afirmó que estos videos fueron vendidos a sitios de pornografía, donde en estos momentos están generando ingresos por el material robado, al grado de ofrcerlos en una suscripción mensual por una cierta cantidad de dinero; cuidado que podrías estar tú en estos sitios.

Se sabe que los hackers robaron alrededor de tres terabytes, es decir 3 mil gigas o 3 millones de megabytes, que hasta el momento ya fueron vendidos a 70 usuarios por una suscripción de 150 dólares cada una, esto según The New Paper en una rigurosa investigación a fondo.

En ese misma información el medio mencionó también que la mayoría de los clips parecen provenir de Singapur, de cámaras tipo IP (Internet Protocol), que a menudo se utilizan con motivos de seguridad o para vigilar de forma remota a niños, ancianos o mascotas.

Seis países fueron víctimas de los hackers

Es importante mencionar que no todo acaba ahí, pues se han registrado robos de videos en Canadá, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos e incluso hasta México, sin embargo, La verdad noticias no asegura que los países antes mencionados fueron afectados, ya que aún no hay alguna autoridad sobre la veracidad del robo en esos países.

Lo cierto de todo esto, es que el robo de imágenes, videos e incluso audio, ya no es extraño en el mundo, por ello es que las autoridades insisten en no tener material prohibido en los dispositivos móviles, que el aparato más atacado por los hackers o protegerlos con máxima seguridad.