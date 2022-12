Hacienda no auditó a Trump en sus primeros años como presidente

De acuerdo a un informe sobre los tributos del expresidente Donald Trump, publicado por la Cámara de Representantes, el Departamento de Hacienda de Estados Unidos no realizó las auditorías correspondientes a los impuestos del magnate en los primeros dos años de su gobierno.

La publicación de este documento fue parte del acuerdo entre el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, donde se informó que se publicarán los informes sobre los impuestos de Trump sobre sus declaraciones desde el 2015 hasta su salida de la Casa Blanca.

Y es en estos documentos citados por medios de EE.UU. donde se evidencia que Hacienda no llegó a auditar los impuestos del expresidente durante los años de 2017 y 2018. No fue hasta abril del 2019 cuando se solicitó al entonces mandatario presentar su información fiscal.

Trump no pagó impuestos en el 2020

Los documentos incluyen datos sobre los impuestos de Trump desde el 2015

Según el diario The New York Times, Donald Trump pagó durante su tiempo en la Oficina Oval un total de 1.1 millones de dólares en tributos durante su presidencia, aunque no abonó nada en el 2020, su último año en la Casa Blanca.

La decisión de hacer pública esta información por parte del órgano, el cual es controlado por los demócratas, se decidió finalmente con 24 votos a favor frente a 16 en contra, por lo que se pactó que los informes sean publicados junto a "materiales adicionales" entre los que se encontraron las declaraciones de impuestos del expresidente.

Te puede interesar: Trump cae de nuevo, Twitter bloquea su cuenta por presión de empleados

Trump intentó mantener sus declaraciones en secreto

El magnate trató de impedir la publicación de la información

Como se informó en La Verdad Noticias, el expresidente Trump intentó solicitar al Tribunal Supremo que sus declaraciones de impuestos se mantuvieran en secreto y demandó que no se entregarán a la comisión.

Sin embargo, el Supremo rechazó el pasado 22 de noviembre su petición, por lo que el Departamento del Tesoro terminó entregando los archivos. Por su parte el Comité llegó a señalar que si el Supremo no se hubiera pronunciado a su favor habría tenido consecuencias para el Congreso al impedir el continuar la pesquisa.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram