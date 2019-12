Hace ERUPCIÓN el volcán más activo de Nueva Zelanda mata a cinco personas (VIDEO)

Se habla de al menos cinco personas fallecidas y otras 20 están desaparecidas luego de la terrible erupción del volcán Whakaari, ubicado en la Isla Blanca de Nueva Zelanda, lugar en donde se encuentran alrededor de 50 turistas.

Por su parte, la policía confirmó que no hay sobrevivientes, según arrojó el último reconocimiento aéreo sobre la zona afectada, pues consideran el lugar como demasiado inestable e inseguro para llevar a cabo operaciones de rescate por tierra.

Además, consideran que cualquier persona pudo haber sido sacada de la isla con vida al momento de la evacuación, ya que se lograron encontrar al menos 18 personas vivas pero heridas y con algunas quemaduras.

“la policía está trabajando para confirmar el número exacto de los fallecimientos, una vez que pueda acceder a la isla”, dijo el vicecomisionado de la policía de Nueva Zelanda.

Medios locales indican que las víctimas mortales, fueron turistas extranjeros y entre otros detalles, indicaron que de los que viajaban en el crucero Ovation of the Seas, aunque de momento no se han dado a conocer las nacionalidades.

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, indicó que viajaría a la zona afectada para dar prioridad con las labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades han enviado sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en un tweet, aunque de momento, no se han revelado las identidades de los fallecidos, pero él primer ministro de Australia, Scott Morrison, indicó que había personas australianas entre los fallecidos.

La erupción del volcán, se registró a las 14:11 horas (hora local), y se trata de un evento que fue impulsivo de corta duración que generó una capa de cenizas

Así mismo, por la situación, la Agencia Nacional de Respuesta a Emergencia, emitió una alerta ante posibles erupciones o actividad sísmica a consecuencia de los fenómenos que se están registrando.

