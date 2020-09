Habitantes de Bello Monte denuncian que llevan más de 60 horas sin luz

Habitantes del vecindario de Bello Monte en Parroquia el recreo, ubicado en el municipio Libertador en Caracas, realizaron una denuncia tras pasar más de 60 horas sin energía eléctrica.

Tras la ausencia de energía eléctrica, las familias no tienen agua, y la poca comida que tienen se descompone debido a que los electrodomésticos no funcionan y las autoridades no han acudido a resolver el problema.

A través de redes sociales se realizaron múltiples denuncias, donde los vecinos de Bello Monte exigen una solución, pues estan por llegar al tercer día consecutivo sin energía eléctrica sin que nadie haga nada al respecto.

Bello Monte a oscuras sin electricidad

Sigue la tortura para los vecinos de #BelloMonte parroquia #ElRecreo que ya cumplen 60 horas #sinluz,además #sinagua y su poca comida se les pudre.@CORPOELECinfo hace oídos sordos al sufrimiento del pueblo de #Ccs¡Tirano @NicolasMaduro y @FreddyBritoM1 nos condenan a la oscurana! pic.twitter.com/FP8tm44yzi — Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) September 9, 2020

El periodista Carlos Julio Rojas fue quien a través de Twitter aseguró que la corporación eléctrica nacional (Corpoelec) no atiende a los constantes llamados de los habitantes reportando la falta de energía eléctrica en el vecindario.

Desde las primeras horas de este miércoles 9 de septiembre se cumplieron más de 60 horas de la ausencia de energía eléctrica en las viviendas de dicho vecindario, donde los vecinos ya lo consideran una tortura y les está afectando de manera grave.

Fallas de electricidad azotan a Venezuela

@CORPOELECinfo Señores seguimos todavia sin electricidad, en la segunda calle de Bello Monte, Baruta, Gran Ccs y sus adyacencias desde la madrugada del día Lunes, por favor necesitamos respuesta con urgencia — Larry (@larryrenne02) September 9, 2020

La Encuesta Nacional sobre el Impacto del Coronavirus en Venezuela reveló que en los últimos meses las fallas en el servicio eléctrico han aumentado 11,2%. Gráficos publicados por el Centro de Comunicación Nacional indicaron que el pasado 18 de marzo, inicios de la cuarentena en el país, el porcentaje de las interrupciones eléctricas fue de 86,1%. En la actualidad ubica en 97,3% los habitantes del país que reportan fallas en el servicio eléctrico.

Te puede interesar: ¡OTRO APAGÓN! Anuncia Venezuela suspensión de clases y labores

Dicho estudio también indicó que durante el mismo lapso, la escasez de agua pasó de 90,3% a 95,9%, lo que representa un aumento de 5,3%. Precisamente, un recurso indispensable para preservar la higiene para evitar contagios del virus covid-19.