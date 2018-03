¿Habías visto algo más hermoso? Fotografían a un ‘tigre pálido’

Redacción Web/Diario La Verdad INDIA.- En redes sociales se han dado a conocer los primeros registros fotográficos de un ‘tigre pálido’ en estado salvaje. Las imágenes, del fotógrafo Nilanjan Ray, fueron tomadas en el sur de la India y afirman que la interaccion de este tipo de tigres con los humanos es muy poca, por lo que las fotografias son de gran importancia.

I recently encountered a very rare and pale #tiger in #Nilgiri Biosphere Reserve. A sub-adult with colour morphism. pic.twitter.com/3Jks7OAkGx