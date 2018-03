Guillermo del Toro, nominado como mejor director por "The Shape Of Water"

Agencia/Diario La Verdad Los Ángeles.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue nominado hoy como mejor director por su película "The Shape of Water" en la 75 edición de los Globos de Oro, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Del Toro y su compañera Vanessa Taylor recibieron también una candidatura al mejor guion, categoría donde tendrán como rivales a "The Post", "Lady Bird", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Molly's Game". "The Shape of Water" parte como una de las favoritas en la temporada de premios, ya que lidera las nominaciones de los Critics' Choice (14) y aparece entre lo mejor del año para el AFI (Instituto del Cine Americano). Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, el filme narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor. La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con "El laberinto del fauno", obra que le granjeó una nominación al mejor guión original. https://www.youtube.com/watch?v=XFYWazblaUA

Te puede interesar