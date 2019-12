Guillermo Del Toro ¡cae de SORPRESA!, visita al cónsul Jorge Islas en Nueva York

Guillermo del Toro, nació en la capital de Jalisco, en la Ciudad de Guadalajara, el 9 de octubre de 1964, y es un mexicano reconocido en el mundo del cine por su extraordinario trabajo como director de películas que han sido galardonadas con diversos premios a nivel mundial, como han sido los Premios Óscar, Oro, Premios BAFTA, entre otros mucho que, ha logrado obtener por su excelente desempeño.

El cine mexicano ha sobresalido gracias a dos de sus mejores películas, las cuales sean convertido en las más representativas para el director, estas, son: ‘La forma del agua’ y el ‘El laberinto del Fauno’.

GUILLERMO DEL TORO APOYA A LOS MEXICANOS

En diversas ocasiones el famoso director, Guillermo del Toro, se ha ganado un respetuoso lugar en México, pues además de ganar premios, también, suele brindar apoyo a los mexicanos que, como él, radican en los Estados Unidos, incluso, ha criticado duramente al gobierno de su país natal, cuando hay algo en lo que no está de acuerdo.

DEL TORO VISITA CONSULADO DE MÉXICO EN NY

Guillermo Del Toro, sorprendió a Jorge Islas, titular del Consulado de México en Nueva York, Estado Unidos, al caerle de sorpresa el pasado 26 de diciembre para conversar con él sobre la cultura mexicana y su presencia en dicha ciudad, hecho que Islas, compartió felizmente en su cuenta oficial de Twitter.

CÓNSUL MEXICANO PRESUME VISITA CON TUIT

Ante la grata sorpresa de la visita de Guillermo Del Toro al Cónsul Jorge Islas, este último, la presumió en redes con el siguiente tuit: “Recibimos en visita sorpresa en el Consulado a @RealGDT, con muy agradable conversación sobre la comida mexicana en NY. Felicidades Guillermo del Toro”.

Recibimos en visita sorpresa en el Consulado a @RealGDT , con muy agradable conversación sobre la comida mexicana en NY. Felicidades Guillermo del Toro. pic.twitter.com/4it7w1BfMq — Jorge Islas (@Jorge_IslasLo) December 26, 2019

RESPUESTA DE TUITEROS

La publicación del cónsul, no pasó desapercibida por los tuiteros, y aunque, hubo un comentario no tan favorecedor hacia el cónsul, debido a un tema distinto al de su tuit, los mexicanos no se dejaron llevar por este y felicitaron la visita del director cinematográfico, pues una usuaria tuiteó: “Que excelente Sr. Cónsul!! Necesitamos más mexicanos ejemplares como el Sr. Del Toro @RealGDT, no solo por sus éxitos cinematográficos, sino por su gran altruismo con los jóvenes mexicanos deportistas y científicos sin recursos”.

Que excelente Sr. Cónsul!! Necesitamos más mexicanos ejemplares como el Sr. Del Toro @RealGDT, no solo por sus éxitos cinematográficos, sino por su gran altruismo con los jóvenes mexicanos deportistas y científicos sin recursos. — Ana Gar (@anygarciasier) December 27, 2019

