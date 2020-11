Guía para rescatar mensajes eliminados en WhatsApp (Android, iPhone y Windows Phone)

Guía para recuperar mensajes eliminados en WhatsApp (Android, iPhone y Windows Phone)

En todas las plataformas principales (Android, iPhone y Windows Phone), es posible recuperar mensajes eliminados de WhatsApp. Le pasa a todo el mundo: quieres archivar una conversación o exportarla, pero borras accidentalmente los mensajes importantes ¡no te alarmes! Puedes recuperar casi todo siguiendo esta guía.

En La Verdad Noticias te explicamos cómo funciona: de manera predeterminada, WhatsApp siempre hace una copia de seguridad de los mensajes, ya sea localmente o en la nube. Por lo tanto, el procedimiento hace que se restauren las conversaciones de una copia de seguridad anterior. Es importante tener en cuenta que es posible que te quedes sin mensajes recientes, pero puede valer la pena si lo que necesitas es recuperar la información antigua.

En primer lugar, es importante asegurarse de tener una copia de seguridad activa.

Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp en Android

En Android, hay dos opciones de restauración principales: restaurar una copia de seguridad en Google Drive o hacerlo localmente con un simple truco. Sigue estos pasos para inducir la restauración a través de Google Drive:

Entra en Configuración> Aplicaciones> WhatsApp> Almacenamiento> Borrar datos. En la siguiente ventana de confirmación, haz clic en Aceptar. No te preocupes, después de todo, hay una copia de seguridad para restaurar. Cuando abras WhatsApp, deberás ingresar tu número nuevamente. Es importante que este número sea el mismo que el de la copia de seguridad realizada. Ingresa el número y espera a que WhatsApp lo verifique. Posteriormente, WhatsApp comenzará a buscar copias de seguridad automáticamente. Si el proceso tarda demasiado, vale la pena cerrar la aplicación y volver a abrirla para volver a intentarlo. Aparecerá una pantalla de Copia de seguridad encontrada. Ahora simplemente haz clic en Restaurar.

Restaura la copia de seguridad de WhatsApp en tu Android.

¡Listo! El contenido se ha restaurado correctamente.

Si deseas recuperar un mensaje eliminado, es importante comprender que no debes presionar copia de seguridad antes de restaurar, de lo contrario, WhatsApp restaurará la copia de seguridad que acaba de crear. Este, como se hizo ahora, no tendrá los mensajes eliminados y no recuperarás nada.

Obviamente, es importante que la cuenta de Google sea la misma que hizo la copia de seguridad inicial. Además, el número también debe ser el mismo ya que no es posible transferir conversaciones de una cuenta a otra.

Recuperar mensajes eliminados en Android (copia de seguridad local)

Si esta alternativa no funciona y te da scuenta de que la copia de seguridad local puede tener la información que necesitas, entonces puedes intentar restaurar la copia de seguridad local. Principalmente porque WhatsApp guarda hasta 7 versiones de respaldo en el teléfono y envía la última a Google Drive. Las copias de seguridad locales se guardan en / WhatsApp / Bases de datos.

En primer lugar, es importante saber que WhatsApp siempre prefiere hacer una copia de seguridad de Google Drive al restaurar. Por lo tanto, deberás eliminarlo (no te preocupes, la aplicación siempre realiza una copia de seguridad local también). Ahora, simplemente sigue los pasos a continuación para eliminar la copia de seguridad de Google Drive, de manera que WhatsApp use los archivos locales:

Ingresa a drive.google.com en una computadora y haz clic en Configuración. A la izquierda, haz clic en Administrar aplicaciones. Desplázate hasta el final y busca WhatsApp Messenger. Si deseas eliminar toda tu copia de seguridad, haz clic en Opciones> Eliminar datos ocultos de la aplicación.

Recuperar mensajes de WhatsApp desde Google Drive.

Entonces, estarás listo para restaurar su copia de seguridad local. Simplemente entra a la carpeta informada al comienzo de estos pasos y busca la fecha deseada de la copia de seguridad, que tiene el formato AAAA-MM-DD. Para acceder a los archivos, necesitarás un administrador de archivos.

Te recomiendo que busques un administrador de archivos en Google Play o uses el nativo de tu teléfono. Para verificar si tienes uno, simplemente ve a Configuración> Almacenamiento y USB> Interno> Explorar. De lo contrario, puede ser una aplicación con el nombre de Administrador de archivos (o algo similar). Si no puedes encontrar nada, descarga el Administrador de archivos o File manager.

En el administrador de archivos, entra a / WhatsApp / Bases de datos, la carpeta informada arriba. Si tienes una tarjeta SD, también puedes acceder a la misma ruta en la memoria externa. Comprueba si el archivo más reciente, msgstore.db.crypt9, se ha modificado en la fecha deseada. Si es así, salta el paso X. De lo contrario, simplemente modifica una de las copias de seguridad encontradas, como msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt9 (siempre comenzando con msgstore-YYYY-MM-DD) y cámbiale el nombre a msgstore.db.crypt9. Ahora simplemente desinstala y vuelve a instalar WhastsApp. Después de la configuración, la aplicación detectará que hay una copia de seguridad guardada y restaurada.

¡Listo! Para obtener más información sobre el proceso de restauración, solo ingresa a esta página de WhatsApp que brinda más detalles.

Cómo recuperar mensajes eliminados de WhatsApp en iOS (iPhone)

En el iPhone, solo es posible restaurar la copia de seguridad desde iCloud, ya que WhatsApp no funciona con la copia de seguridad local modificable en iOS. Antes de proceder al tutorial, es bueno verificar primero si hay una copia de seguridad automática activa en tu iCloud. Para hacer esto, entra a Configuración de WhatsApp> Chats > Copia de seguridad.

En esta sección, puedes confirmar que se está realizando una copia de seguridad de las conversaciones; de lo contrario, no podrás restaurarlas, pero aún puedes activar la copia de seguridad para futuras ocurrencias. De todos modos, también es importante verificar cuándo se realiza la última copia de seguridad, para asegurarte de que tengas los mensajes que deseas recuperar. Después de esto, los pasos son muy simples:

Simplemente desinstala WhatsApp y luego instálalo nuevamente. En la restauración, después de ingresar tu número, WhatsApp detectará que hay una copia de seguridad guardada en iCloud. Después de esto, simplemente sigue las instrucciones en la pantalla para restaurar tu historial de conversaciones.

Recupera tus mensajes de WhatsApp en el iPhone.

¡Listo! Tus mensajes de WhatsApp deberían haberse restaurado correctamente. Siempre es bueno recordar que debes iniciar sesión con el mismo número de teléfono y haber registrado la misma cuenta de iCloud en tu iPhone. Esto se debe a que no es posible restaurar el contenido de una cuenta a otro número o viceversa. Si tienes algún problema, visita el sitio oficial para hacer más preguntas.

Recuperar mensajes eliminados de WhatsApp en Windows Phone

En Windows Phone, el proceso es muy similar al de iOS. La diferencia es que la plataforma no ofrece respaldo en la nube, por lo que debes confiar en el respaldo local que realizó tu aplicación móvil WhatsApp. Vamos a los pasos:

Ingresa a Más (botón de puntos suspensivos)> configuración> conversaciones y llamadas. Toca el menú de copia de seguridad, donde se mostrará la hora en que se realizó la última copia de seguridad. Es importante que no vuelvas a tocar la copia de seguridad; de lo contrario, se creará una nueva copia de seguridad y perderás los mensajes borrados accidentalmente. Después de verificar la hora, y si coincide con lo que deseas restaurar, simplemente desinstala y reinstala WhatsApp para restaurar el historial. Cuando instales WhatsApp nuevamente, simplemente toca recuperar en el mensaje que aparecerá indicando que se encontró una copia de seguridad.

Mensajes de WhatsApp en Windows Phone.

Nuevamente, es importante tener en cuenta que perderás todos los mensajes que enviaste y recibiste desde que se creó la copia de seguridad detallada en el paso 2. Pero, si necesitas restaurar algo muy importante, puede valer la pena. Cualquier otro problema puedes consultarlo directamente con WhatsApp.

Consejo: exporta tus conversaciones

WhatsApp también recomienda que exportes periódicamente sus conversaciones importantes para que tengas copias de ellas fuera de la aplicación. Por lo tanto, son inmunes a errores accidentales.