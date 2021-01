Guía para el cuidado de la piel para mujeres mayores de 55 años, según expertos

Ya sea que seas minimalista o maximalista en el cuidado de la piel, es probable que su régimen cambie a largo plazo a medida que se adapte a tus necesidades.

Por la naturaleza del tiempo y la gravedad, los marcadores del envejecimiento (arrugas profundas, manchas solares, textura crepé y pérdida de volumen) se presentan de manera más notoria a partir de la mediana edad, razón por la cual muchas mujeres buscan acondicionar su rutina.

Desde la mejor manera de reducir la aparición de arrugas hasta las mascarillas iluminadoras y rejuvenecedoras más robustas, aquí los profesionales del cuidado de la piel comparten las mejores estrategias y formas de construir su arsenal para una tez sin edad después de los 55 años.

Tips de skin care para mujeres de 55 años

Limpiar y tonificar

Para el lavado de cara diario, la piel madura debe tratarse con un limpiador suave y no irritante que no despoje la piel de sus aceites naturales ni irrite la piel seca y sensible.

Para aquellos con piel más seca, la dermatóloga de Nueva York Patricia Wexler, advierte que debido a que generalmente es sensible, es mejor usar un limpiador que brinde una buena protección de barrera con ingredientes protectores de la piel como las ceramidas.

“Después de un limpiador con aceite inicial para quitarme el maquillaje, uso un limpiador en crema, luego uso agua tibia para enjuagar y secar mi piel con un paño suave”, explica Wexler.

Tener una rutina de skin care adecuada para tu edad es muy importante.

Exfoliar, pero no exagerar

En términos de exfoliación, se pueden usar tanto físicos (exfoliantes) como químicos (AHA y BHA) en la piel madura, pero proceda con precaución. "Sí, la exfoliación es necesaria, pero no se exceda", instruye Czech.

"En las mujeres mayores de 55 años, la capa exterior de la piel se vuelve más fina y delicada".

Para evitar el agravamiento, Czech recomienda adoptar un enfoque mínimo de exfoliación física, que puede causar microdesgarros en la epidermis si se deja llevar.

Date un masaje facial

Un masaje facial diario hace maravillas en la piel a cualquier edad, pero es especialmente transformador para los cutis maduros.

Funciona para esculpir los músculos faciales (piense: pómulos y mandíbulas más definidos) y reducir la acumulación de líquido, así como mejorar el flujo sanguíneo, la renovación celular, la tonificación de los tejidos y aumentar la producción de colágeno.

Restaurar la pérdida de volumen con más humedad

A partir de los 30 y 40 años, los niveles de ácido hialurónico comienzan a disminuir, que es lo que hace que las líneas finas y las arrugas profundas sean más notorias.

Cuando se aplica tópicamente, el ácido hialurónico puede ayudar a reponer y retener la humedad celular (retiene 1,000 veces su peso en agua), por lo que es un ingrediente tan común tanto en sueros como en humectantes, particularmente en fórmulas dirigidas a pieles maduras.

Trate las arrugas y la hiperpigmentación con cuidado

Para las arrugas, la hiperpigmentación y el fotodaño invisible, Wexler recomienda buscar el retinol, un derivado de la vitamina A que, cuando se aplica tópicamente, promueve la renovación de la piel, aclara el tono de la piel, elimina la hiperpigmentación y ayuda en la producción de colágeno.

Mascarilla para optimizarlo todo

“Para pieles maduras, las mascarillas faciales son maravillosas para la hidratación y la administración de terapias adicionales”, dice Wexler, nada que pueda extender una mascarilla hasta el cuello y el escote.

