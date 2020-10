Guía de WhatsApp Web para mujeres: 10 cosas que debes de saber si eres mujer

En La Verdad Noticias realizamos un análisis para saber quienes consultan el contenido relacionado a WhatsApp Web y los resultados indican que las mujeres son las que más interés tienen en la aplicación de mensajería instantánea.

Basándonos en los resultados del estudio, desarrollamos esta guía con los 10 resultados principales en la intención de búsqueda que hacen las mujeres.

Cómo acceder al WhatsApp Web escáner

Accede de forma fácil y rápida a WhatsApp Web a través del lector de código QR.

Para utilizar WhatsApp Web desde las aplicaciones instaladas en Android o iOS, necesitas acceder al escáner de código QR que proporciona el sitio web.whatsapp.com. Lo único que tienes que hacer es:

1. Abrir WhatsApp en tu celular

2. Ingresar a la Configuración o Ajustes de la aplicación. En iOS puedes hacerlo directamente oprimiendo “Ajustes” o “Configuraciones”, mientras que en Android debes presionar los tres puntos situados en la esquina superior derecha y luego “Ajustes”.

3. Tocar en la opción WhatsApp Web. Inmediatamente se abrirá el escáner de código QR.

4. Entrar desde tu PC a https://web.whatsapp.com/

5. Y con el escáner abierto en tu celular, situarlo frente a la pantalla del ordenador.

WhatsApp, ¿la mejor alternativa en mensajería instantánea?

¿Cuál es mejor, Signal o WhatsApp?

Si bien WhatsApp tiene muchas ventajas, existe otra aplicación de mensajería instantánea que fue diseñada para poner la seguridad en primer lugar, esa es su PVU, y se trata de Signal.

WhatsApp en realidad usa una versión modificada del protocolo Signal e históricamente, este enfoque generó una experiencia de usuario de Signal torpe pero todo eso está cambiando ahora.

Signal tiene la misión de conquistar la corriente principal y si aún no has probado la aplicación, deberías hacerlo.

En agosto, se informó que Signal estaba haciendo pruebas beta de llamadas de voz y video desde su brillante aplicación de escritorio, una aplicación genuina. Además, también ofrece una aplicación perfecta para iPad y no es necesario mantener el teléfono inteligente encendido o conectado para acceder a Signal desde otros dispositivos.

Asimismo, Signal ahora ofrece acceso a múltiples dispositivos, llamadas de escritorio, transferencias del historial de mensajes totalmente encriptados a nuevos dispositivos, mensajes que desaparecen, otra característica que WhatsApp aún tiene en proceso.

Además, es más seguro que WhatsApp: su implementación de cifrado se puede ver abiertamente, no recopila metadatos, no es propiedad de Facebook ni está a punto de integrarse en una gigantesca máquina de mensajería y marketing.

¿Cómo utilizar la huella dactilar?

La nueva forma de autentificación será a través de la huella dactilar.

Para poder acceder a WhatsApp Web es necesario escanear el código QR de la computadora desde la app móvil y así poder usar ambas al mismo tiempo, sin embargo, con la llegada de la huella dactilar, esto pasará a la historia.

Esta nueva forma de autentificación requerirá el mismo procedimiento que ahora, sólo se intercambiará el código qr con la huella para iniciar sesión en la computadora, lo cual se convertirá en una gran herramienta para los que constantemente olvidan cerrar su cuenta en WhatsApp Web y corren el riesgo de que alguien más entre al utilizar la misma computadora.

Cómo enviar capturas de pantalla desde tu PC en WhatsApp Web

3 formas sencillas de enviar capturas de pantalla a través de WhatsApp Web

Existen diversas maneras para enviar capturas de pantalla en WhatsApp Web y a continuación te compartimos 3 de ellas.

1. Copiar y pegar

El primer truco de whatsapp web es realmente sencillo. Implica copiar y pegar de forma básica desde cualquier aplicación de visor de fotos en tu PC.

Sólo necesitas presionar CTRL + C para copiar la imagen y una vez dentro de WhatsApp Web, dentro del hijo del chat, presionas CTRL + V para pegarla.

2. Arrastrar y soltar

Si deseas compartir varias capturas de pantalla a través de WhatsApp Web, puedes arrastrarlas y soltarlas juntas. Para hacerlo, abre el hilo de chat. Luego, abre la carpeta que contiene las capturas de pantalla y arrástralas al hilo de chat. Finalmente, presiona el botón Enviar.

3. Adjuntar imagen

Otro método para compartir capturas de pantalla es usar la opción incorporada para adjuntar imágenes. Estos son los pasos:

Paso 1: Inicia la web de WhatsApp y abra el hilo de chat.

Paso 2: Haz clic en el icono Adjuntar (parece un clip) presente en la esquina superior derecha. Luego selecciona Galería en las opciones.

Paso 3: Se abrirá una ventana. Navega hasta la carpeta que contiene las capturas de pantalla que deseas compartir. Selecciona las imágenes y aparecerán en la ventana de vista previa con un carrusel de miniaturas en la parte inferior.

Paso 4: Haz clic en el botón Enviar.

Elimina fotos, videos o GIF’s después de enviarlos

Elimina mensajes desde WhatsApp y borra toda evidencia de fotos, videos y hasta gifs

¿Te arrepentiste de enviar una foto o video? WhatsApp Web está probando una nueva función que le dará a los usuarios la opción de eliminar imágenes, videos o GIF’s después de enviarlos.

Se dice que la empresa agregará una función “medios caducados” o "vencimiento de medios", lo cual permitirá eliminar el medio después de que el destinatario lo ve y sale del chat.

El informe afirma que esta función está programada para llegar a la versión beta de WhatsApp para la versión 2.20.2011 de Android, que actualmente está "en desarrollo" y sin una fecha de lanzamiento.

Trucos y actualizaciones de WhatsApp 2020

Conoce los increíbles trucos de WhatsApp Web 2020

Grabar notas de voz con manos libres

Para activar la función de grabación de manos libres, simplemente presione y mantenga presionado el ícono del micrófono y deslicelo hacia arriba. Ahora puede soltar el dispositivo y la nota de voz seguirá grabando.

Publicaciones destacadas

Puede marcar sus mensajes más importantes con la marca de "estrella" que indica esos textos clave. Para activarlos, mantenga presionado el mensaje a resaltar y elija el ícono en forma de estrella.

En los dispositivos Apple, los mensajes destacados se guardan en Configuración y en los teléfonos Android, vaya a Más opciones y luego a Mensajes destacados.

Leer mensajes de WhatsApp sin tocar el teléfono

La forma más sencilla de acceder a los chats de WhatsApp es a través de la aplicación de escritorio, que funciona como proyector de conversaciones. Además, también puedes enviar imágenes, GIFs, stickers y más, sin necesidad de llevar tu celular.

Leer mensajes de WhatsApp sin aparecer en línea

Ocultar la notificación de lectura no es la solución ideal para abrir un chat sin que la persona se dé cuenta de que has leído el mensaje. En el caso del iPhone, lo mejor es deslizar ligeramente el texto en la pantalla, para abrirlo desde la pantalla de bloqueo o notificaciones.

Controla quién te agrega a los grupos de WhatsApp

No hay nada más tedioso que tener que lidiar con un grupo de WhatsApp lleno de desconocidos. Esta es la razón por la que existe un control para decidir quién puede, o no, agregarte a un grupo. Al habilitar esta opción y determinar los contactos que nos pueden agregar, entonces podrán enviar un enlace de invitación, y si lo aceptamos podremos ser parte del nuevo grupo.

La ruta para encontrar esta función es Configuración> Cuenta> Seguridad> Grupos y seleccione entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

Descubre quién te está espiando en WhatsApp

No necesitas descargar aplicaciones externas para realizar este truco y aquí te contamos cómo. Lo primero que debes hacer es ir a Configuración de WhatsApp y hacer clic en Nueva transmisión, luego seleccionar todos los contactos.

Ahora envía un mensaje como “Hola” a todos y espera a que todos lean tu mensaje.

Ingresa al Broadcast y ve a la letra “i”, luego se mostrará la lista. O proviene de personas que recibieron el mensaje, donde probablemente verás algunos números desconocidos. Estas personas te agregaron y no lo sabías.

Alternativamente, puedes realizar el truco con tus estados de WhatsApp. Cuando publicas algo, puedes ver a todas las personas que vieron tu actualización de estado, pero recuerda que debes activar la opción “Todos” en tu configuración de privacidad para que conozcas a quienes no están en tu lista de contactos.

Videollamadas en WhatsApp Web

Descubre cómo tener videollamadas de mejor calidad en WhatsApp Web

Para evitar los problemas más comunes en las videollamadas de WhatsApp Web como los molestos píxeles, el audio entrecortado o desfasado con el video, toma en cuenta estos consejos:

Limpia tus cámaras

Lo creas o no, muchas veces la imagen borrosa de las videollamadas no se debe a la conexión a Internet o la plataforma web, sino a que las lentes de la cámara están sucias. Para evitar esto, limpia cuidadosamente la cámara de la computadora, o en su caso, la frontal y trasera de tu teléfono inteligente con un bastoncillo de algodón o un pañuelo desechable.

Pausa todas las descargas

Este consejo ayudará a evitar que la aplicación de WhatsApp o la versión web se sature. Debes pausar todas las descargas desde tu dispositivo móvil, tablet u ordenador para que la transferencia de imagen y audio sea fluida, una vez que finalices tu llamada, puedes reanudar todo como estaba.

Cierra aplicaciones en segundo plano

Este consejo aplica especialmente para computadoras con poca capacidad RAM o dispositivos móviles. Al igual que el consejo anterior, para evitar que el dispositivo trabaje demasiado o incluso agote rápidamente la batería, antes de comenzar la videollamada, cierra todas las aplicaciones activas que hayas abierto en segundo plano y que no estés utilizando.

Usa auriculares

Para evitar el ruido externo, es recomendable hacer videollamadas de WhatsApp con los auriculares conectados, ya que tienen la capacidad de eliminar el ruido y centrarse solo en la voz de los participantes.

Cómo cerrar todas las sesiones abiertas

Cierra todas tus sesiones de WhatsApp con un solo toque.

Puedes cerrar sesión directamente desde la aplicación de WhatsApp, sin necesidad de ir a cada PC en el que has abierto WhatsApp Web. Para hacerlo, abre el menú de WhatsApp y entra en el apartado WhatsApp Web. Si hay sesiones abiertas, se mostrará una lista y podrás pulsar Cerrar todas las sesiones. Si no las hay, se muestra directamente el lector de códigos QR.

Si quieres cerrar una sesión concreta y no todas, puedes tocar en una de ellas para cerrarla, aunque recuerda que si más tarde quieres volver a usar WhatsApp en ese PC, tendrás que volver a escanear el código QR de turno.

Las mejores extensiones de Chrome para WhatsApp Web

Conoce las mejores extensiones de Chrome para WhatsApp Web

1. Privacy Extension for WhatsApp Web (Chrome | Firefox)

La extensión es ideal para quienes usan WhatsApp Web en el trabajo o en otro entorno con muchas personas y quieres mantener la privacidad. La extensión diseñada para WhatsApp Web, oculta el contenido deseado, agregando desenfoque a las imágenes, mensajes y nombres de contactos.

2. WA Toolkit (Google Chrome)

Con WA Toolkit, podrás recibir notificaciones de tus mensajes sin necesidad de tener una pestaña abierta para la app de mensajería en el navegador. Simplemente descarga e instala la extensión en Google Chrome y configura las notificaciones en la versión web, entonces verás que el botón WA Toolkit mostrará cuántas conversaciones tienen mensajes recientes con una una ruta directa a la plataforma.

3. Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume (Google Chrome)

¿Recibiste una nota de voz muy largo? Para no perderte ningún detalle y no gastar mucho tiempo, es posible controlar la velocidad de reproducción con Zapp: WhatsApp Audio Speed and Volume. Al hacer clic en el ícono de la extensión, una ventana mostrará la velocidad y el volumen de reproducción predeterminados, así que puedes ajustar con las flechas y escuchar el contenido a continuación.

Videollamadas de 50 personas con WhatsApp Web

Descubre cómo hacer videollamdas con hasta 50 personas en WhatsApp

Si te gustaría tener una videollamada con hasta 50 amigos a través de WhastApp Web, a continuación te mostramos cómo crear Messenger Rooms con Facebook Messenger

Para crear una sala con el acceso directo de WhatsApp, primero debe actualizar su versión web de WhatsApp a la última: 2.2031.4. Una vez hecho esto, podrás crear una sala de Messenger de dos maneras.

La primera forma es haciendo clic en los tres puntos en la esquina superior izquierda de la pantalla y luego haga clic en “Crear una habitación”. Después de hacer clic en eso, aparecerá una nueva ventana en la pantalla con una opción para ir directamente a la función. Haz clic en la opción "Continuar con Messenger" para crear una sala.

También hay una opción para cambiar de cuenta en caso de que desees crear una sala con una cuenta diferente.

El segundo método es para chats. Facebook también ha integrado el acceso directo a las salas de mensajería en chats individuales o grupales. Para crear una sala a través de un chat, simplemente haz clic en el clip adjunto en la esquina superior derecha y activa la última opción de “Salas”. Después de eso, sigue los mismos pasos antes mencionados para comenzar una videoconferencia.

Sin embargo, debes tener en cuenta que la sala no se crea en WhatsApp sino que actúa como un enlace para combinar la aplicación y las salas de Messenger.

Messenger Rooms de Facebook es, por mucho, uno de los mayores lanzamientos de la compañía tecnológica este año. Debido a la imposición de bloqueos en todo el mundo debido al brote de nuevos coronavirus, Facebook lanzó una nueva plataforma para incorporar hasta 50 personas en una sola videoconferencia. Con esta plataforma, la compañía apunta a competir con plataformas de videoconferencia como Zoom, Google Meet, etc.

Estos son los 10 resultados más relevantes para las mujeres que consultan temas relacionados a WhatsApp Web, te dejamos la información completa del resultado del análisis de La Verdad Noticias.

