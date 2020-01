Guerra y amenazas, comandante iraní dice tener el poder de romper a EU varias veces

El Gobierno de Estados Unidos ha enviado un mayor número de tropas a Irán después que su embajada fue atacada, pero al parecer los iraníes no temen, pues el general de brigada iraní Hossein Salami y comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), dio una declaración con tintes de amenaza “Tenemos el poder para romperlos varias veces”.

AMENAZAS PODEROSAS

El comandante dijo que su país no planea desencadenar una guerra, pero aseguró que no tiene miedo de cualquier conflicto militar, por lo que sus palabras fueron: "No estamos llevando al país a una guerra, pero no tenemos miedo de cualquier guerra y decimos a Estados Unidos que hable con corrección a la nación iraní. Tenemos el poder para romperlos varias veces”.

Recordemos que la embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada por varios manifestantes que prendieron fuego a la verja que protege el edificio, por ello es que Estados Unidos dispuso de helicópteros Apache después del asalto y fue cuando Hossein se pronunció al respecto.

Por su parte el presidente norteamericano, Donald Trump, dijo que Irán planeó el ataque contra la embajada estadounidense por lo que lanzó una amenaza evidente que "pagaría un precio muy grande" si resultaban víctimas o daños materiales.

Como era de esperarse el líder supremo de Irán, Alí Hoseiní Jameneí, respondió a las amenazantes palabras de Trump y dijo que Teherán está dispuesto a responder inmediatamente pero aseguró no estar buscando un conflicto militar con nadie.

"No buscamos guerras, pero defendemos firmemente los intereses, la dignidad y la gloria de la nación iraní. Si alguien amenaza eso, los enfrentaremos sin vacilar", Hoseiní.

De último momento, el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, dijo haber encontrado que Irán o las fuerzas a las que apoya están planeando "ataques adicionales" contra la Embajada de Estados Unidos en Irak, por lo que dijo que tomarán "una acción preventiva" al respecto.

