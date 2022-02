Guerra entre Rusia y Ucrania: ¿Cuál es el final de Putin?

A medida que la guerra de Rusia y Ucrania entra otro día, con informes de cientos de muertos en menos de una semana, surgen preguntas sobre lo que el presidente Vladimir Putin está tratando de lograr.

Según Cristian Nitoiu, profesor de Diplomacia y Gobernanza Internacional en la Universidad Loughborough de Londres, no debe haber malentendidos sobre los motivos de Rusia; A Putin le preocupa nada menos que la política revisionista y las fantasías de gran poder, según se dijo a La Verdad Noticias.

“Los objetivos a largo plazo de Rusia tras el final de la Guerra Fría han sido recuperar el estatus de gran potencia de la Unión Soviética, ser vista como igual por Occidente y poder influir en los desarrollos políticos de sus vecinos más pequeños como Ucrania. Moldavia o Kazajstán”, dijo.

Sin embargo, Ucrania se ha ido incorporando a la órbita de influencia occidental, yendo así en contra de los intereses de Putin.

En consecuencia, colocar un gobierno amigo de Rusia en Kiev es probablemente el objetivo principal de la intervención militar del Kremlin, dijo Nitoiu.

Pero, ¿cómo funcionaría y podría funcionar tal escenario?.

Si se captura Kiev, los rusos probablemente instalarán al menos una administración interina, profesor emérito de gobierno y relaciones internacionales en la Universidad de Sydney.

Sin embargo, dada la baja probabilidad de que esto sea ampliamente aceptado entre la población ucraniana, Putin tendría más éxito si el gobierno actual, quizás despojado de algunos miembros pero que continúa siendo dirigido por el presidente Volodímir Zelensky, mantuviera el cargo y pudiera negociar con los rusos, agregó Gill.

“Es probable que la estructura institucional permanezca en su lugar, aunque es probable que se considere seriamente la introducción de algún tipo de arreglo federal para brindar un grado de autonomía a Donetsk y Lugansk”, dijo Gill.

No obstante, incluso si Rusia pudiera establecer algún tipo de diálogo y acuerdo en Kiev, se enfrenta a obstáculos.

“Es probable que se considere que tales negociaciones se llevan a cabo bajo coacción y, por lo tanto, es posible que cualquier resultado no se mantenga. No hay opciones fáciles para Putin, y ciertamente no sería fácil para ningún gobierno interino instalado por la fuerza de las armas rusas”, dijo Gill.

Sin embargo, a pesar de las negociaciones actuales entre las delegaciones rusa y ucraniana en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, Moscú aún tiene que hacer avances serios para que este último sea un escenario concebible.

La resistencia de Ucrania parece más fuerte de lo previsto hasta este momento, según se ha informado en La Verdad Noticias.

Sin embargo, Rusia todavía no ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, dijo John R. Deni, profesor de investigación de estudios de seguridad conjuntos, interinstitucionales, intergubernamentales y multinacionales (JIIM) en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de EE. UU.

“Creo que la evidencia apunta a una continua superación rusa de Ucrania en términos de capacidad y capacidades. Los funcionarios estadounidenses han informado que entre el 50 y el 70 por ciento de las fuerzas rusas disponibles se han comprometido hasta ahora, lo que significa que todavía queda mucho poder militar ruso cercano por comprometer”.

Sin embargo, dada la falta de progreso, los medios y expertos internacionales han planteado preguntas sobre la estrategia militar de Rusia.

“En términos de las operaciones, hay algunas anomalías que no tienen sentido para mí, incluida la incapacidad de las fuerzas rusas para establecer con éxito y de manera concluyente el dominio aéreo sobre Ucrania, la incapacidad de las fuerzas rusas para mantener el control y explotar la captura del Antonov. Aeropuerto Internacional en las afueras de Kiev, y la evidente dificultad que experimentan las fuerzas rusas en términos de coordinación”, señaló Deni.

No obstante, si Kiev cae es para muchos observadores una cuestión de cuándo, en lugar de si.

Hasta este punto, sigue siendo un misterio qué haría Putin con una nación del tamaño de Ucrania. Dividir el país podría ser la opción más probable. Sin embargo, no está exenta de graves dificultades.

“Dividir Ucrania requeriría alguna entidad para implementar y hacer cumplir la división. Si bien la fuerza rusa podría implementar una división, no estoy convencido de que Rusia tenga la capacidad y los medios para imponer más allá del corto plazo, dadas las fuerzas militares rusas dispuestas en este punto”, dijo Deni.

Sus dudas están justificadas

“Vea, por ejemplo, el desafío que tiene Rusia para suprimir la resistencia alrededor de la ciudad oriental de Kharkiv y los ciudadanos-soldados de Ucrania que se han ofrecido como voluntarios para hostigar y atacar a las tropas rusas. No obstante, una división, quizás a lo largo del río Dniepr, sigue siendo una posibilidad”, agregó Deni.

En general, las opciones de Putin parecen disminuir día a día.

El presidente tiene la intención de militarizar a Ucrania, afirman

“Creo que las opciones de Putin son bastante limitadas. Rusia ahora está atrapada en lograr algún tipo de victoria en Ucrania. Países como China, India o Irán están observando de cerca, y no poder declarar la victoria definitivamente socavar su imagen de poder militar fuerte”, dijo Nitoiu.

Lo que es más importante, la guerra ya ha tenido graves implicaciones para el futuro de Rusia.

“Es justo decir que en Europa, países como Alemania o Finlandia, que profesaban una estrategia militar restringida, ahora han abrazado la idea de ver a Rusia como un enemigo y han aumentado su presupuesto militar en el caso de Alemania, o declarado su objetivo de cambiar de la neutralidad a la membresía en la OTAN en el caso de Finlandia”, dijo Nitoiu.

Dicho esto, la mayoría de los estados europeos han anunciado su voluntad de seguir hablando con Rusia. Sin embargo, una línea abierta de diálogo no equivale a reconciliación.

“Las imágenes de flujos de refugiados de Ucrania, así como los incendios en las ciudades ucranianas, serán difíciles de borrar en la mente de europeos y estadounidenses”.

“Si Putin logra instalar un gobierno títere, será un gran golpe para el compromiso de Occidente con la democracia liberal y sentará un precedente peligroso para las relaciones interestatales en el continente europeo”, dijo Nitoiu.

“Sospecho que cualquier tipo de reconciliación tendrá que, desde la perspectiva, en el mediano y largo plazo, ver a Ucrania como un estado independiente cuya decisión de tomar decisiones sobre su futuro sea respetada por Moscú”, concluyó.

Muchos países se han cuestionado sobre si la guerra entre Rusia y Ucrania podría desencadenar algo mundial, y en medio de las conversaciones en Biolerrusia, nacen las esperanzas de poner fin a la situación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!