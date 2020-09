Guayaquil se olvida del distanciamiento social en buses; ¡sin temor al Covid-19! | Guayaquil se olvida del distanciamiento social en buses; ¡sin temor al Covid-19!

De acuerdo a imágenes difundidas en redes sociales, una docena de personas que se suben a los buses en Guayaquil, no están respetando el distanciamiento social, parece que se les olvidó el Covid-19, esto pasa muy seguido en la parada de buses de la Metrovía Mercado Central.

Según una usuaria del servicio, ella no puede quedarse en el alimentador porque todos están cerca sin respetar la distancia, y más de tres personas no usaron la máscara en el dispositivo, por lo que se quitó. En la siguiente parada en La Victoria, contó que fue al dispensador de gel de alcohol y no había.

Chicos y grandes desobedesen al distanciamiento social

“Había niños sin su mascarilla, adultos mayores con la mascarilla en la barbilla, en el cuello, colgada de la oreja. Era un contraste porque sí había personas que llevaban con responsabilidad sus mascarillas, hasta visores. Me parece que se los debe bajar a estos desobedientes”, expresó.

Guayaquil se mantiene con una estabilidad de casos COVID-19. Epidemiólogos del Municipio de Guayaquil indicaron que hay una tendencia a la baja de casos; sin embargo, eso no significa que el virus ya no circula en la urbe, ya que mientras más comercio y espacios se reactivan existe mayor riesgo.

Sin distanciamiento y mascarillas en los buses de Guayaquil

Según información de EL UNIVERSO, hay otros reportes de desobediencia en el uso de mascarilla por parte de pasajeros en buses de transporte urbano, alimentadores y articulados. Así como el incumplimiento del aforo en estas unidades como se evidenció el pasado domingo y ayer en alimentadores que hacían recorrido de articulados en MetroBastión y en articulados en horas pico.

Por último, Leopoldo Falquez, gerente general de la Fundación Metrovía, explicó que los domingos se realiza el recorrido troncalizado con buses alimentadores debido a la baja demanda de usuarios en esta troncal durante este día. “Se trabaja diariamente con los guardias de seguridad y personal especializado, quienes orientan a los usuarios a acceder guardando el distanciamiento establecido”, concluyó.