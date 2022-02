Guardia ‘aburrido’ vandaliza pintura de 1 mdd en museo ruso

Un guardia de seguridad fue despedido y enfrenta cargos penales luego de que utilizó un lápiz para garabatear una costosa pintura mientras estaba en turno en un museo en Rusia, informaron medios locales.

El guardia, que estaba en su primer día de trabajo, dibujó dos pequeños ojos en los rostros abstractos de dos personas que aparecen en la pintura de la era soviética de Anna Leporskaya “Tres Figuras”.

Según informa The Guardian, la administración del museo notó el acto de vandalismo en diciembre, pero consideraron que el daño era “insignificante”. Sin embargo, el Ministerio de Cultura ruso presentó una denuncia ante la fiscalía general, que inició una investigación.

Guardia ruso arruina una pintura

El Centro Yelstin envió la pintura a Moscú para su restauración.

Aunque no hay un valor estimado para la pintura de Leporskaya, exhibida en el Centro Yelstin de Ekaterimburgo, medios locales detallaron que está asegurada por un millón de dólares.

“Todavía se desconocen sus motivos, pero la administración cree que fue una especie de pérdida de cordura”, dijo la curadora de la exhibición, Anna Reshetkina, en un comunicado.

El director ejecutivo del Centro Yeltsin, Alexander Drozdov, dijo que el guardia de seguridad era empleado de una organización de seguridad privada.

Afortunadamente, el vándalo no ejerció demasiada presión sobre el lienzo y el daño no es demasiado profundo, informó The Art Newspaper Russia, que fue el primero en publicar la historia.

Sin embargo, la capa de pintura en la cara izquierda de la pintura se había desmoronado ligeramente.

Podría ir a prisión

El guardia podría enfrentar una multa económica y varios meses en prisión.

Según el sitio de noticias ruso MKRU, el museo ha despedido a su jefe de seguridad y está analizando cómo pueden proteger mejor sus obras de arte.

Si es declarado culpable, el guardia podría enfrentar una multa de más de $500 y tres meses de prisión, informa la BBC.

Los funcionarios del museo estiman que costará más de $3,000 restaurar la pintura, que fue prestada por la Galería Estatal Tretyakov de Moscú.

