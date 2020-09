Grilletes electrónicos no cubren demanda para prisión preventiva en Ecuador.

Ruth Ronquillo, la jueza penal del Guayas, Ecuador, aseguró que la medida cautelar de colocar el dispositivo de vigilancia electrónica (DVE) puede ser solicitada por el acusado a través de su defensa o por el fiscal.

La jueza penal de Ecuador también añadió: “Sin embargo, es importante dejar claro que todo esto puede suceder únicamente si existe petición de alguna medida por parte de la Fiscalía. Asimismo, se pueden revocar o suspender, en ciertos casos, hasta de oficio por el juez las medidas dictadas”.

Ronquillo dice que la única manera para que sea obligatoria la disposición del arresto domiciliario y el uso del DVE, es en casos específicos, como cuando se ha dispuesto arresto domiciliario sin vigilancia permanente.

Número de grilletes electrónicos no alcanza en Ecuador

De igual manera, se puede adoptar cuando se trata de una mujer embarazada o hasta los noventa días posteriores al parto, en adultos mayores, en personas con alguna enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, que no permita valerse por sí misma a la persona, entre causas diversas.

Sin embargo, agregó Ronquillo que, “resulta ineficaz en estos momentos de crisis sanitaria y económica, pues no existen los suficientes dispositivos para cubrir la demanda y por ello, de forma motivada, las y los jueces niegan su uso”.

Una reforma se aprobó en mayo último al Código Orgánico Integral Penal para que se haga un análisis pormenorizado respecto a cada una de las medidas cautelares en el que se establezca por qué no son aplicables de forma justificada.

Ruth Ronquillo aseguró que “es importante analizar si esa persona procesada tiene o no un nexo comunitario, es decir, la Fiscalía debe acreditar que no cuenta con un trabajo, o no tenga una familia establecida o arraigo educativo, en fin, que esa persona no tiene solvencia social”.

Respecto a la medida cautelar del uso del grillete, al igual que las otras modalidades, como la presentación ante una autoridad, la prohibición de salida del país, deben ser consideradas para su uso mucho antes que una prisión preventiva, agrega Ronquillo, dado que la prisión realmente es una medida que debe tomarse de forma excepcional.

Cabe señalar que de los 4000 dispositivos de vigilancia electrónica (DVE) adquiridos en el 2016 a un costo de $13,7 millones, 1270 están en uso más los 79 enviados para que la garantía cubra su avería. Un total de 2631 están dañados, según el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI), que maneja el monitoreo de quienes lo portan en Ecuador.

Con información de eluniverso.com