Greta Thunberg aconseja a Biden sobre combate al cambio climático

Greta Thunberg criticó este lunes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por supuestamente no estar implementando las medidas necesarias para combatir el cambio climático, siguiendo las reglas establecidas en el Acuerdo Climático de París.

La activista climática sueca, que alentó a sus seguidores de las redes sociales a votar por Biden en 2020, dijo que las políticas climáticas actuales del presidente no están en línea con los esfuerzos para mantener las temperaturas globales por debajo de 1,5 grados Celsius, un punto de referencia crucial sobre el calentamiento global establecido por la conferencia climática de París. .

En una entrevista con la cadena MSNBC le preguntó a Thunberg cómo calificaría las políticas de acción climática de Biden hasta ahora, a lo que ella respondió:

Greta Thunberg ha desafiado a varios líderes mundiales por su respuesta contra el cambio climático.

"Bueno, no deberías quitarme eso, solo soy una adolescente, así que no tengo el mandato de dar calificaciones como esas. Mi opinión sobre esto no importa.

Thunberg recomienda a Biden mirar a la ciencia

"Debería mirar la ciencia y si sus políticas están en línea con la perseverancia y mantenerse por debajo de 1,5 o incluso 2 grados centígrados, y luego puede ver claramente que, no, no está lo suficientemente en línea con la ciencia", dijo Thunberg.

"Entiendo que es difícil y, para ser honesto, no me gustaría estar en la posición de un político en este momento, no puedo imaginar lo difícil que debe ser. Pero me gustaría que él tratara la crisis climática como una crisis".

Como reportamos en La Verdad Noticias, una de las primeras acciones de Joe Biden como presidente fue regresar a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, luego de que Donald Trump sacara al país en 2017.

Biden firmó una orden ejecutiva que describe los objetivos climáticos de su administración, con políticas dirigidas a que Estados Unidos alcance la neutralidad de carbono para 2050 y garantizar la producción de energía libre de contaminación para 2035.

