Greta Thunberg, la adolescente de 18 años de edad de Suecia, es un ícono en la lucha contra el cambio climático, por lo que es la activista más joven hasta el momento, ha mostrado abiertamente su preocupación por el futuro del mundo.

La joven fue nominada a los Premios Nobel de la Paz 2019, pues su lucha comenzó durante 2018 cuando faltaba los viernes a sus clases para ir a las puertas del Parlamento de Suecia con un cartel en las manos protestando por las pocas acciones en contra del climático.

El nombre de esta joven se hizo conocido en todo el mundo por sus discursos y lucha para lograr que los gobiernos de todos los países tomen acciones contra el inminente cambio climático que amenaza la vida.

¿Quién es Greta Thunberg?

Greta Thunberg tenía 9 años cuando oyó hablar por primera vez del cambio climático

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, mejor conocida como Greta Thunberg, nació en Estocolmo el 3 de enero de 2003, y es una activista que se centra en los riesgos planteados por el inminente calentamiento global.

Es hija de un actor sueco, Svante Thunberg y Malena Ernman, una cantante lírica, quien representó al país en Eurovisión 2009.

En 2014 fue diagnosticada como el síndrome de Asperger, trastorno obsesivo-compulsivo, pero su condición no le ha impedido levantar la voz para tomar acciones en contra del problema ambiental que enfrenta el planeta.

¿Cuándo empezó a protestar?

Comenzó a protestar afuera del parlamento sueco

La joven activista señaló que la primera vez que oyó del cambio climático fue cuando tenía ocho años de edad, el 2011 y no entendía porque se hacía tan poco al respecto para detenerlo.

Desde entonces comenzó a tomar conciencia y logró que sus padres cambiaran su estilo de vida dejando de consumir carne , la huella de carbono e incluso dejaron de viajar en avión.

Su familia la apoyó y eso le dio esperanza para seguir luchando contra el cambio climático y crear conciencia en el mundo sobre el impacto que los humanos están generando negativamente al planeta.

El padre confesó que en un principio no apoyó la iniciativa de su hija, pero cuando vio que luchar la ayudó a superar la depresión en la que se estaba hundiendo, comenzó a darle el empujón que necesitaba para seguir con su lucha.

“Había dejado de comer y todas esas cosas”.

Greta dejó de asistir a clases en 2018 para demandar que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono debido a una ola de calor e incendios forestales en Suecia.

Cada viernes protestaba a las afueras del Parlamento y esto llamó la atención a nivel internacional inspirando a los jóvenes de todo el mundo participando en huelgas estudiantiles.

En diciembre de ese año, la joven de entonces 16 años logró que más 20 mil jóvenes en más de 270 países protestaran contra las pocas acciones que se hacen para acabar con el cambio climático, según se notificó a La Verdad Noticias.

¿Qué ha hecho Greta Thunberg desde entonces?

La activista de 16 años inició su lucha en 2018

En mayo de 2019, Thuberg apareció en la portada de la revista Time, en donde fue nombrada como la “Líder de la próxima generación” y para muchos se convitió en un modelo a seguir. Incluso, su movimiento apareció en la revista Vice, en un artículo titulado “Make the World Greta Again”.

En julio de ese mismo año, Thunberg hizo una colaboración con la banda de rock británica The 1975, y declaró que la humanidad se encuentra ante un desastre de sufrimientos acallados. “Y ahora no es el momento de hablar cortésmente o centrar en lo que podemos o no decir. Ahora es el momento de hablar con claridad”.

“Es horade rebelarse”.

Cuando se cumplió el segundo aniversario de la primera huelga que hizo en su escuela, se reunió con Angela Merkel, canciller de Alemania y posteriormente anunciaron planes para otra huelga climática que se llevaría a cabo el 25 de diciembre de 2020.

Al menos 224 académicos afirmaron en una carta que se sintieron inspirados por las acciones de la joven activista y por el movimiento ambiental que encabeza y ofrecieron abiertamente su apoyo.

Incluso la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó su apoyo luego del discurso que la joven ofreció en la cumbre de acción en Nueva York durante septiembre de ese mismo año y la activista aconsejó al presidente de EE.UU sobre qué acciones tomar.

¿Cuál es su objetivo?

Ha inspirado a millones de jóvenes en el mundo

En un principio Greta Thunberg buscaba lograr que las autoridades tomaran acciones contra el cambio climático, pero cuando vio el impacto que su iniciativa creó en el mundo, siguió adelante en repetidas ocasiones ha advertido las consecuencias de seguir tratando así al planeta.

El cambio climático se hace presente de manera más abrupta cada vez y las consecuencias se dejan ver en el aumento de temperaturas y los cambios que los especialistas meteorológicos han señalado en cuanto a las temporadas de fenómenos naturales como tornados o huracanes.

El objetivo que tiene la joven activista ambiental es llamar la atención de los gobiernos para iniciar acciones responsables que combatan la crisis climática.

Durante su intervención en la Cumbre sobre la Acción Climática del 23 de septiembre de 2019 en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York, Greta impactó con su discurso en donde con coraje y lágrimas en los ojos aseguró que su niñez fue robada.

“Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?. Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas” aunque reconoció ser una niña suertuda.

“La gente está sufriendo, la gente está muriendo, los ecosistemas enteros están colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas”.

Afirmó además que los jóvenes están empezando a darse cuenta de las verdaderas intenciones de los políticos y de las personas con dinero que han dañado al planeta.

“Si eligen fallarnos, les digo, ¡nunca los perdonaremos!”.

¿Qué dice Greta Thunberg sobre el cambio climático?

Asegura que el mundo se está acanbando por el cambio climático

En sus discursos, la activista asegura que los gobiernos han robado su niñez al hacer promesas vacías sobre su intención de ayudar al planeta.

Para Greta Thunberg, el cambio climático seguirá pasando hasta que todas las personas del mundo tomen conciencia sobre el impacto que el estilo de vida ha causado sobre el planeta.

“Estamos en el comienzo de una extinción masiva” dijo Thunberg.

La joven cambió su estilo de vida en beneficio al planeta y busca que las personas lo hagan también para frenar el cambio climático.

